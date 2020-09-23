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Компания Xiaomi в начале этого месяца под брендом POCO представила новый смартфон, который уже пользуется большой популярностью у пользователей. Модель называется POCO X3 NFC. В материале, посвящённому премьере новинки, мы написали, что производители не выносят в название устройства наличие поддержки Near Field Communication, предположив вероятность появления версии без NFC. Она была представлена вчера, 22 сентября. Модель называется просто POCO X3.

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Смартфон почти не отличается версии с NFC. Он тоже обладает процессором Snapdragon 732G, выполненным по 8-нанометровой технологии. На лицевой стороне установлен дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц. В его основе лежит жидкокристаллическая панель формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,67 дюйма. В небольшом круглом отверстии размещена фронтальная камера на базе 20-мегапиксельного датчика изображения.

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Основная камера POCO X3 тоже не изменилась. Она сочетает главный модуль на 64 Мп с ультраширокоугольным на 13 Мп, а компанию им составляет пара 2-мегапиксельных сенсоров. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 к/сек и в Full HD при 120 к/сек.

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Программной платформой выступает операционная система Android 10, дополненная фирменной прошивкой MIUI 12 сразу из коробки. На борту есть стереофонические динамики, выход под наушники, инфракрасный излучатель, боковой дактилоскопический сенсор как средство биометрической идентификации владельца устройства, USB-C, Wi-Fi и Bluetooth. Корпус может похвастаться защитой от воды по стандарту IP53.

Теперь перейдём к отличиям новинки от POCO X3 NFC. Первое – это, собственно, отсутствие поддержки Near Filed Communication. Компенсировать его китайская компания постаралась двумя другими отличиями, которые уже являются преимуществами POCO X3. Во-первых, добавилась модификация с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ. Во-вторых, ёмкость встроенной батареи выросла с 5160 мА*ч до рекордных 6000 мА*ч. При этом новинка сохранила поддержку 33-ваттной проводной подзарядки.

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Смартфон поступит в продажу 29 сентября 2020 года в расцветках Cobalt Blue и Shadow Gray. Стоимость версии с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной составила 230 долларов. Модель с накопителем вместимостью 128 ГБ производитель оценил в 250 долларов. Новый вариант 8/128 ГБ обойдётся всем желающим купить его в 270 долларов.

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Напомним, что POCO X3 NFC доступен только со 128 ГБ и 64 ГБ интегрированного хранилища при 6 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Цена составила 269 евро (315 долларов) и 229 евро (270 долларов) соответственно. При этом на распродаже на AliExpress стоимость начальной версии уже упала до 200 долларов, а цена топового варианта опустилась ниже отметки 240 долларов.