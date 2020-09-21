Цена Xbox One S All Digital с комплектом из трёх игр упала до 15 000 рублей
Компания Microsoft на днях официально анонсировала цены и дату старта продаж новых игровых консолей Xbox. Старшая модель в России будет стоить почти 46 000 рублей, а издание без оптического привода – почти на 20 000 рублей дешевле. Старт продаж Xbox Series S и Series X запланирован на 10 ноября этого года. Тем временем на AliExpress упала стоимость игровой приставки Xbox One S All Digital до 15 000 рублей.
реклама
Сегодня, 21 сентября, на AliExpress стартует очередная распродажа. Начинается акция в 10:00 по Московскому времени и продлится до 26 сентября (9:59 МСК). Чтобы получить цену порядка 15 000 рублей, нужно ввести промокод ITSPT1500. Количество ограничено.
Вместе с игровой консолью вы также получаете бандл из трёх популярных игр. В комплект входят кооперативная многопользовательская игра Sea of Thieves, инди-песочница Minecraft и онлайн-игра Fortnite от многострадальной компании Epic Games.
Xbox One S All Digital не имеет оптического привода. Консоль получила 1 ТБ постоянной памяти и 8 ГБ ОЗУ. Приставка поддерживает 4K Ultra HD (4096 x 2160 пикселей), несёт на борту два порта HDMI и три разъёма USB. Также она имеет 3,5-миллиметровое гнездо для подключения проводных наушников и интерфейс RJ-45.
реклама
В завершение добавим, что в магазине «Ситилинк» сейчас можно за 29 990 рублей приобрести игровую консоль с оптическим приводом. На выбор предлагаются комплекты с Gears of War, с Forza Horizon 4 и DLC Lego Speed Champions или со Star Wars Jedi Fallen Orden. В магазине «Регард» 23 000 рублей стоит консоль Xbox One S с игрой Anthem.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила