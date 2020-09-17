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Китайская компания Realme анонсировала третью модель семейства Realme 7. Седьмая серия пополнилась доступным смартфоном под названием Realme 7i. Он представляет бюджет ценовой сегмент, но имеет при этом относительно неплохие технические характеристики.

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Новинка получила дисплей HD+ диагональю 6,5 дюйма с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Матрица выполнена по технологии IPS, но мало кто ждёт в бюджетном сегменте панель на органических светодиодах. Сканер отпечатков пальцев обосновался на тыльной стороне корпуса. Габариты модели составили 164,1 х 75,5 х 8,9 мм, а вес – 188 граммов.

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Сердцем Realme 7i стал 11-нанометровый чипсет Snapdragon 662. Компания Qualcomm снабдила однокристальную систему ядрами Kryo 260 Gold/Silver с частотой 2,0/1,8 ГГц соответственно и графическим блоком Adreno 610. Мобильный процессор работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель типа UFS 2.1 имеет вместимость 128 ГБ, а расширить объём встроенного хранилища можно картой microSD, под которую в смартфоне предусмотрен независимый слот.

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Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а лицевой – 16 Мп. Последняя расположилась в небольшом отверстии вверху лицевой стороны. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея на 5000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу. В состав интерфейсов вошли разъём для наушников, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также порт USB-C для синхронизации с ПК и подзарядки аккумулятора. Поддержка Near Field Communication предусмотрена тоже.

Стоимость Realme 7i составила около 200 долларов. Покупателям новинка будет доступна в расцветках Aurora Green и Polar Blue. Старт продаж запланирован на завтра, 18 сентября. Отметим, что китайская компания также анонсировала модель Realme 7 с NFC. Её оценили в 260 долларов за модификацию 8/128, тогда как версия без NFC продаётся на 30 долларов дешевле.