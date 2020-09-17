Актуальную версию MIUI 12 можно установить на 25 смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi продолжает тестировать программное обеспечение MIUI 12. Версия от 16 сентября этого года стала доступна для 18 смартфонов пекинского производителя.
реклама
Учитывая то, что некоторые модели продаются за пределами Поднебесной, а мы говорим о китайской закрытой бета-версии ПО, установить апдейт можно на два с половиной десятка устройств. В частности, обновление для Xiaomi Mi CC9 подойдёт на Xiaomi Mi 9 Lite, а апдейт для Mi CC9 Pro – на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro.
Из списка только две модели были анонсированы в 2020 году. Это уникальный смартфон Xiaomi Mi 10 Youth с перископным телеобъективом и POCO X2, который является копией Redmi K30 4G. Стоит отметить, что для Mi 10 Youth прошивка построена на базе операционной системы Android 11. Все остальные устройства получили оболочку на десятой ревизии «зелёного робота».
Поддержкой мобильных сетей пятого поколения могут похвастаться далеко не все телефоны из перечня. Модемной платой, которая обеспечивает работу в сетях 5G, оснащены Xiaomi Mi 10 Youth, Redmi K30 5G, Redmi K30 5G Racing и Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Последний несёт на борту процессор Snapdragon 855+, все остальные – Snapdragon 765G.
|
#
|
Смартфон
|
Процессор
|
Год премьеры
|
Скачать
|
1
|
Redmi Note 7
|
SD660
|
2019
|
2
|
Redmi Note 7 Pro
|
SD675
|
2019
|
3
|
Redmi Note 8
|
SD665
|
2019
|
4
|
Redmi Note 8 Pro
|
MTK Helio G90T
|
2019
|
5
|
Redmi K30 4G
|
SD730G
|
2019
|
6
|
Redmi K30 5G
|
SD765G
|
2019
|
7
|
Redmi K30 5G Racing
|
SD765G
|
2020
|
8
|
Redmi K20
|
SD730
|
2019
|
9
|
Redmi K20 Pro
|
SD855
|
2019
|
10
|
Redmi K20 Pro Premium
|
SD855
|
2019
|
11
|
Xiaomi Mi 9
|
SD855
|
2019
|
12
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
SD855+
|
2019
|
13
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
SD712
|
2019
|
14
|
Xiaomi Mi CC9e
|
SD665
|
2019
|
15
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
SD730G
|
2019
|
16
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
SD730G
|
2019
|
17
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
SD765G
|
2020
|
18
|
Xiaomi Mi CC9
|
SD710
|
2019
|
|
|
|
|
|
19
|
Xiaomi Mi 9T
|
SD730
|
2019
|
20
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
SD710
|
2019
|
21
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
SD855
|
2019
|
22
|
Xiaomi Mi Note 10
|
SD730G
|
2019
|
23
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
SD730G
|
2019
|
24
|
POCO X2
|
SD730G
|
2020
|
25
|
Redmi Note 7S
|
SD665
|
2019
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила