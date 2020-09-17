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Компания Xiaomi продолжает тестировать программное обеспечение MIUI 12. Версия от 16 сентября этого года стала доступна для 18 смартфонов пекинского производителя.

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Учитывая то, что некоторые модели продаются за пределами Поднебесной, а мы говорим о китайской закрытой бета-версии ПО, установить апдейт можно на два с половиной десятка устройств. В частности, обновление для Xiaomi Mi CC9 подойдёт на Xiaomi Mi 9 Lite, а апдейт для Mi CC9 Pro – на Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro.

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Из списка только две модели были анонсированы в 2020 году. Это уникальный смартфон Xiaomi Mi 10 Youth с перископным телеобъективом и POCO X2, который является копией Redmi K30 4G. Стоит отметить, что для Mi 10 Youth прошивка построена на базе операционной системы Android 11. Все остальные устройства получили оболочку на десятой ревизии «зелёного робота».

Поддержкой мобильных сетей пятого поколения могут похвастаться далеко не все телефоны из перечня. Модемной платой, которая обеспечивает работу в сетях 5G, оснащены Xiaomi Mi 10 Youth, Redmi K30 5G, Redmi K30 5G Racing и Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Последний несёт на борту процессор Snapdragon 855+, все остальные – Snapdragon 765G.