Менее десяти лет назад смартфоны, оснащённые дисплеями диагональю 4,7 дюйма, казались огромными. Сейчас очень сложно найти модель с таким экраном, а размер 6,5 дюйма уже стал нормой. Некоторые производители даже успевают выпускать 7-дюймовые устройства. Компания Sony долгое время радовала поклонников флагманской серией XZ Compact, представители которой отличались небольшими габаритами. Последней моделью линейки стала Sony Xperia XZ2 Compact с 5-дюймовым дисплеем, которая вышла в начале 2018 года.

В прошлом году производитель из Страны восходящего Солнца продолжил выпускать компактные флагман, изменив при этом нейминг. Так, уменьшенной версией Sony Xperia 1 стала модель Xperia 5. В начале этого года японская компания выпустила флагман нового поколения Xperia 1 II (читается Xperia One Mark Two), а сегодня, 17 сентября, был представлен уменьшенный вариант. Новинка называется Sony Xperia 5 II (читается Xperia Five Mark Two). Вместе с уменьшенными размерами она получила более скромный дисплей и осталась без времяпролётной камеры.

Габариты смартфона составили 158 х 68 х 8 мм, а вес – 163 грамма. Модель сохранила корпус из стекла Gorilla Glass 6 и металла с защитой от воды по стандартам IP68 и IPX5. На лицевой панели установлен дисплей OLED с частотой обновления изображения 120 Гц. Разрешение снижено с 1644 х 3840 точек до 1080 х 2520 точек, а диагональ – с 6,5 дюйма до 6,1 дюйма. Плотность пикселей упала с 645 ppi до 450 ppi.

Сердцем Sony Xperia 5 II стал мобильный чипсет Snapdragon 865, который выполняется по нормам 7-нм технологии. Однокристальная система работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Накопитель в зависимости от комплектации может иметь вместимость 128 ГБ или 256 ГБ. Напомним, что Sony Xperia 1 II получил только 256 ГБ встроенной памяти. Подсистема питания в новинке представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мА*ч с 21-ваттной проводной подзарядкой. При этом в комплект поставки входит 18-ваттный адаптер с поддержкой USB Power Delivery.

Основная камера с оптикой ZEISS перекочевала с Xperia 1 II, потеряв в пути сенсор ToF. При этом она приобрела поддержку записи видео в формате 4K Ultra HD с частотой 120 FPS. Разрешение всех трёх модулей составило 12 Мп. Кратность зума в телеобъективе по отношению к стандартной камере – 3x. Угол захвата в ультраширокоугольном модуле – 124 градуса. Разрешение камеры для селфи составило 8 Мп.

Sony Xperia 5 II имеет разъём для проводных наушников, чем могут похвастаться далеко не все флагманы последних лет. Под капотом есть Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и NFC. Программной основой выступает операционная система Android 10, хотя в продаже смартфон появится лишь в конце этого года. Сканер отпечатков пальцев установлен на правом торце. Там же находится отдельная клавиша для активации камеры. Также отметим поддержку контроллера DualShock 4.

29 сентября 2020 года компания Sony открывает приём предварительных заказов в США. Там стоимость Sony Xperia 5 II составила 950 долларов. Старт продаж запланирован на 4 декабря. Пользователи, которые оформят предзаказ до 29 ноября, получат в подарок 21 600 очков в Call of Duty Mobile, игровые наушники и портативный аккумулятор ёмкостью 10 000 мА*ч. Всё это суммарно оценивается в 400 долларов.

В Европе Sony Xperia 5 II будет стоить от 900 евро. О подарках ничего не говорится. Продажи стартуют в четвёртом квартале 2020 года. Российские цены пока что не объявлены. Покупателям флагман будет доступен в синем, сером и чёрном цветовых решениях.