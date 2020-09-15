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Realme представила в России сильного конкурента для Xiaomi Redmi Note 9

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Китайская компания Realme представила в России два новых смартфона и беспроводные наушники Buds Q за 2990 рублей. Главная новинка бренда – Realme 6S. Это сильный конкурент для Xiaomi Redmi Note 9, который имеет несколько важных преимуществ перед оппонентом.

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Новинка оснащена 6,5-дюймовой панелью IPS формата FHD+ с частотой обновления 90 Гц. В левом верхнем углу расположена фронтальная камера с разрешением 16 Мп. В ней установлен сенсор типа 1/3,6” с пикселями размером 1 мкм. В свою очередь в Redmi Note 9 используется 13-мегапиксельная селфи-камера, а экран не поддерживает частоту обновления 90 Гц.

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На тыльной стороне обосновалась основная камера, представленная четверным блоком в вертикальной ориентации. Разрешение составляет 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп + 8 Мп. Последний модуль имеет в своём составе ультраширокоугольный объектив с углом захвата 119 градусов. Снимать видео можно в 4K Ultra HD при 30 FPS. Идентичный набор сенсоров установлен и в смартфоне Xiaomi.

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Биометрический сенсор в Realme 6S расположился не сзади, а на правом торце, что стало новым трендом в 2020 году. Также новинка обзавелась разъёмом для наушников, слотом под карту памяти, USB-C, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Чип NFC для бесконтактной оплаты тоже имеется. Программной платформой выступает прошивка Realme UI на базе операционной системы Android 10.

Смартфон оборудован 12-нанометровым мобильным чипсетом Helio G90T. Эта же система-на-кристалле используется в Redmi Note 8 Pro, тогда как Redmi Note 9 получил более скромную платформу Helio G85. Она также выполняется по нормам 12-нанометровой технологии.

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Realme 6S получил сразу 6 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составила 128 ГБ, а за питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4300 мА*ч с 30-ваттной проводной подзарядкой. В Redmi Note 9 ёмкость АКБ составляет 5020 мА*ч, а в топовой модификации предусмотрено на 2 ГБ ОЗУ меньше.

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Новинка будет доступна покупателям в расцветках «Чёрное затмение» и «Белая луна». Рекомендованная цена составляет 19 990 рублей, но первые покупатели смогут сэкономить 2000 рублей. Для сравнения, Redmi Note 9 в модификации 4/128 ГБ стоит 15 990 рублей сейчас при рекомендованной цене 18 990 рублей на старте продаж.

Сегодня компания также анонсировала более скромную модель Realme C15. Она имеет основную камеру разрешением 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронталку на 8 Мп, дисплей HD+ и 12-нанометровый мобильный процессор Helio G35. Ёмкость аккумулятора составила 6000 мА*ч. NFC тоже имеется.

Первые покупатели смогут приобрести Realme C15 за 10 990 рублей в модификации 4/64 ГБ. Затем стоимость в официальной рознице будет повышена до 12 990 рублей.

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