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Вчера стало известно, что игровые консоли Xbox нового поколения компания Microsoft будет продавать начиная с 10 ноября 2020 года. Цена Xbox Series X составит 499 долларов, а Xbox Series S будет стоить на 200 долларов дешевле. Спустя несколько часов после появления этой информации американский гигант официально анонсировал младшую модель, а сегодня производитель из Редмонда обнародовал технические характеристики обеих игровых приставок.

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Итак, обе модели оборудованы 8-ядерным процессором AMD на архитектуре Zen 2 с поддержкой технологии многопоточности. Чип выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. В Xbox Series S частота составляет 3,4-3,6 ГГц, а в Xbox Series X – 3,6-3,8 ГГц.

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Графическая подсистема представлена GPU RDNA 2 от AMD с 20 блоками CU у младшей консоли и с 52 блоками CU у старшей версии. Частота составляет 1,565 ГГц и 1,825 ГГц соответственно. Xbox Series оказалась чем втрое мощнее, чем Xbox Series S. По официальным данным производительность GPU составляет 12,15 TFLOPS и 4 TFLOPS соответственно.

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Мощностей младшей модели будет хватать для запуска игр в Quad HD с частотой 60-120 FPS, а более дорогая консоль сможет запускать игры в 4K с частотой до 120 FPS. При этом компания отмечает, что производительность игр будет сопоставима, если отбросить разрешение. К примеру, Gears 5, по словам Microsoft, будет работать на каждой приставке с частотой 120 FPS.

Ещё одним отличием между новинками являются объёмы памяти. Так, Xbox Series досталось 10 ГБ типа GDDR6 с пропускной способностью 224 ГБ/сек, тогда как Xbox Series X обзавелась 16 ГБ GDDR6 со скоростью 560 ГБ/сек. Каждая модель получила кастомный твердотельный накопитель SSD NVMe, но его ёмкость отличается – 512 ГБ против 1 ТБ. Обе консоли получили выход HDMI 2.1. Xbox Series S осталась без оптического привода.