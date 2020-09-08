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После того, как несколько месяцев назад компания Microsoft официально анонсировала игровую консоль нового поколения Xbox Series X, появились слухи о том, что в ассортименте производителя из Редмонда появится более скромная модель. Ей приписывали название Xbox Series S. Буквально пару часов назад мы писали о ценах и сроках премьеры двух приставок, а сейчас компания решила официально анонсировать младшую модель.

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Никаких сюрпризов не случилось – новинка называется Xbox Series S. Возможно, толчок официальному анонсу дала утечка, которая раскрыла и внешний облик, и стоимость, и дату старта продаж двух консолей. Но не будем исключать вероятность, что Microsoft изначально запланировала премьеру на 8 сентября.

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По словам американского гиганта, Xbox Series S станет самой миниатюрной консолью в истории линейки. К слову, пользователи уже успели подсчитать, что объём корпуса составляет около 3 литров. Технические характеристики консоли нового поколения пока что остаются в секрете.

Напомним, что обе игровые приставки начнут продаваться 10 ноября 2020 года. Xbox Series S в США без учёта налогов можно будет купить за 299 долларов. Более производительная модель Xbox Series X обойдётся в 499 долларов.