Стали известны цены и сроки выхода игровых консолей Xbox Series X и Series S – от 299 долларов за младшую модель
Американский гигант Microsoft ранее в этом году анонсировал игровую консоль Xbox Series X. Более скромная модель официально представлена не была, но ряд источников утверждает, что компания из Редмонда готовит к запуску и Xbox Series S. В середине прошлого месяца стало известно, что продажи приставок нового поколения начнутся в конце осени. Сейчас ресурс Windows Central назвал стоимость грядущих новинок.
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Ранее гигант из Редмонда не раскрывал дату начала продаж консолей. По новым данным, купить Xbox Series X и Xbox Series S можно будет начиная с 10 ноября текущего года. Старшая модель обойдётся в 499 долларов. В некоторых странах приставку можно будет купить с подпиской Xbox Live Gold по программе Xbox All Access с ежемесячным платежом в размере 35 долларов.
Более скромная игровая консоль нового поколения будет стоить почти в полтора раза дешевле, а если быть точнее, то на 40%. Так, цена Xbox Series S составит 299 долларов, а по программе Xbox All Access ежемесячно нужно будет платить на 10 долларов дешевле, чем за Xbox Series X. Отметим, что старт продаж игровых приставок в середине четвёртого квартала может положительно сказаться на объёмах реализации в предпраздничный сезон.
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