Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Honor провела свою крупную презентацию на выставке IFA 2020 в Берлине. Производитель из Поднебесной привёз в столицу Германии много новинок, среди которых ноутбуки на процессорах Ryzen 4000 H/U, планшеты на операционной системе Android и фирменные смарт-часы.

реклама

Начнём с лэптопов. Их компания представила три во главе с флагманом Honor MagicBook Pro. Он получил 6-ядерный 12-поточный гибридный процессор Ryzen 5 4600 с частотой 3,0-4,0 ГГц и графикой Vega 6 с частотой 1500 МГц. Изделие выполняется по 7-нанометровой технологии и потребляет 45 Вт. Компания не стала распыляться на массу версий и представила только топовую модификацию – с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4 и NVMe SSD объёмом 512 ГБ.

анонсы и реклама 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Новинка получила 16,1-дюймовую IPS-панель формата Full HD+ со 100% охватом цветового пространства sRGB и коэффициентом контрастности 1000:1. По словам производителя, площадь полезного пространства составила 90%. Питание обеспечивает аккумулятор на 56 Вт*ч с 65-ваттной проводной зарядкой через USB Type-C. За полчаса батарея заряжается до 50%, а полного заряда хватит на 11 часов автономной работы в режиме просмотра видео. Стоимость Honor MagicBook Pro составила 899 евро.

Две другие новинки – Honor MagicBook 14 и MagicBook 15. Обе оборудованы 6-ядерным 6-поточным чипсетом Ryzen 5 4500U с частотой до 4,0 ГГц и графикой Vega 6. Они получили по 8/16 ГБ ОЗУ и SSD на 256/512 ГБ в зависимости от модификации. Также из общего отметим 65-ваттную зарядку проводным путём.

реклама

Honor MagicBook 14 в конфигурации 8/512 ГБ обойдётся в 749 евро. Новинка получила 14-дюймовую панель Full HD+ и аккумулятором на 56 Вт*ч. В Honor MagicBook 15 установлена матрица диагональю 15,6 дюйма, а батарея имеет ёмкость 42 Вт*ч. Оценили лэптоп в 699 евро за версию 8/512 ГБ.

реклама

От мобильных ПК переходим к планшетным. Они называются Honor Pad 6 и Pad X6. Обе модели оснащены 12-нм SoC Kirin 710, стереодинамиками фронталкой на 2 Мп, основной камерой разрешением 5 Мп и аккумулятором ёмкостью 5100 мА*ч.

Планшеты работают на Android 10 с Magic UI 3.1 и будут доступны в модификациях с LTE и Wi-Fi. Honor Pad 6 оснащён 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, и 9,7-дюймовым дисплеем разрешением 800 х 1280 точек. В Honor Pad X6 используется панель Full HD+ диагональю 10,7 дюйма и есть модификация 4/64 ГБ. О ценах информации нет.

реклама

Ещё две новинки компании – умные часы Honor Watch GS Pro и Watch ES стоимостью 249 евро и 99 евро соответственно. Дорогая модель получила защиту MIL-STD-810G, 1,39 панель AMOLED с разрешением 454 х 454 точки, Bluetooth 5.1 и может работать 48 часов без подзарядки. Доступный гаджет оборудован 1,64-дюймовым дисплеем разрешением 456 х 280 точек, а время автономной работы составляет 10 дней.