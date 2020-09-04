Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

10 смартфонов Xiaomi 2018 года больше не будут получать официальных обновлений MIUI и Android

[ ] для раздела Блоги
1
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня мы писали о выходе еженедельной прошивки MIUI 12 от 3 сентября 2020 года для 32 смартфонов 2018-2020 годов. Апдейт получило девять моделей, анонсированных в 2018 году. Для каждой из них это было последнее обновление. Также без апдейтов остался Xiaomi Mi MIX 2S. Он своё финальное обновление получил двумя днями ранее. Далее кратко разберём смартфоны, пользователи которых останутся на текущей версии программного обеспечения.

реклама

Пойдём по хронологии и начнём с уже упомянутого флагмана Mi MIX 2S. Он стал первым решением китайской компании Xiaomi со Snapdragon 845 под капотом. Модель предлагает панель IPS диагональю 5,99 дюйма и корпус из керамики. Одна из особенностей смартфона – установленная внизу лицевой стороны 5-мегапиксельная фронтальная камера. Такое решение отличало первые три модели серии Mi MIX, а дальше пошли эксперименты.

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

В основной камере установлено два 12-мегапиксельных модуля. Ёмкость комплектной батареи составила 3400 мА*ч. Вместе с 18-ваттной проводной зарядкой Xiaomi Mi MIX 2S получил поддержку беспроводной подзарядки по стандарту Qi мощностью 7,5 Вт.

реклама

В конце весны компания представила сразу три смартфона: флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 8 Explorer Edition на Snapdragon 845, а также бюджетник Mi 8 SE с однокристальной системой Snapdragon 710. Стандартное издание и версия Explorer Edition получили основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп, 20-мегапиксельную фронталку и дисплей диагональю 6,21 дюйма формата Full HD+.

реклама

В Xiaomi Mi 8 биометрический сенсор установлен на тыльной панели, а в Mi 8 Explorer Edition – под дисплеем. Ёмкость комплектной батареи составила 3400 мА*ч и 3000 мА*ч соответственно. Кроме того, издание Mi 8 EE отличается улучшенной оптикой в основной камере, наличием системы 3D-распознавания лиц и прозрачным задником.

В Xiaomi Mi 8 SE используется панель OLED формата Full HD+ размером 5,88 дюйма по диагонали. В основной камере вместо телеобъектива на 12 Мп с двукратным оптическим зумом используется матрица глубины на 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп, как и во флагманах. Ёмкость комплектной батареи – 3120 мА*ч.

реклама

Летом 2018 года состоялась презентация Xiaomi Mi Max 3. Это последний фаблет в ассортименте китайского бренда. В 2019 году компания официально заявила о закрытии линеек Mi Max и Mi Note. Последняя спустя примерно полгода была воскрешена, а вот Mi Max 4 мы уже не увидим.

Фаблет третьего поколения выгодно отличался даже от флагманов наличием стереофонических динамиков и разъёма для наушников. Экран диагональю 6,9 дюйма имеет разрешение Full HD+, а фронтальная камера – 8 Мп. Основная камера в Xiaomi Mi Max 3 такая же, как в Mi 8 SE. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 5500 мА*ч.

В сентябре Xiaomi представила модели Mi 8 Pro, Mi 8 UD, Mi 8 Youth и Mi 8 Lite. Первые два смартфона никак не отличаются от Mi 8 Explorer Edition, поэтому повторяться не будем. Xiaomi Mi 8 Lite и версия Youth не отличаются друг от друга.

Оба телефона оснащены SoC Qualcomm Snapdragon 660. Для фото- и видеосъёмки предусмотрена основная камера разрешением 12 Мп + 5 Мп, а для селфи – 24-мегапиксельная фронталка. Ёмкость встроенной батареи составила 3350 мА*ч, а экран IPS FHD+ имеет диагональ 6,26 дюйма.

Наконец, в октябре 2018 года вышел флагман-слайдер Xiaomi Mi MIX 3. Он получил панель Super AMOLED формата Full HD+ диагональю 6,39 дюйма. Разрешение фронталки составило 24 Мп + 2 Мп, а ёмкость комплектной батареи – 3200 мА*ч. Прочие ключевые параметры такие же, как в Mi MIX 2S.

Отметим, что Xiaomi Mi MIX 3 – единственный смартфон из списка, который из коробки получил Android 9.0. Все остальные модели вышли с предустановленной операционной системой Android 8.0/8.1 Oreo. Все десять смартфонов уже получили или начали получать обновление MIUI 12 с Android 10. После того, как компания завершит начатую рассылку, единственными апдейтами останутся лишь заплатки безопасности ОС.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
7
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
35
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
31
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
29

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 35
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi сообщила о завершении жизненного цикла для 8-ми популярных смартфонов 2018 года – Mi Mix 2S, Mi 8 и другие флагманы не получат прошивку MIUI 13 на Android 11
14
Realme представила мощных конкурентов для Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9
7
8-ядерный игровой процессор AMD Ryzen 7 3800X подешевел на 80 долларов – цена геймерского чипа уже дешевле младшей версии – Ryzen 7 3700X
40
Sony Xperia 5 сильно упал в цене – Snapdragon 855, IP68, экран OLED, стереозвук и аккумулятор ёмкостью 3140 мА*ч
1
Три наиболее популярных смартфона Xiaomi 2019 года получили глобальную прошивку MIUI 12 на Android 10
1
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
113
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
113
Флагманы Huawei и Honor 2017-2018 годов получили большое обновление прошивки EMUI
3
Официальная российская цена HUAWEI P30 упала на 17 тысяч рублей – игровой процессор, тройная 40-Мп камера, NFC и сверхбыстрая зарядка по самой низкой стоимости на отечественном рынке
6
OnePlus 7 Pro сильно подешевел – Snapdragon 855, дисплей 3K, NFC и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч по низкой цене
6
Майнеры раскупили все видеокарты Radeon RX 5700 ХТ – на очереди GeForce RTX 2080 Super и сверхмощная GeForce RTX 3080
53
Официально анонсирована недорогая NVIDIA GeForce RTX 3070 Ampere "Gaming King", которая на 60% мощнее RTX 2070
30
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
148
NVIDIA объяснила, почему в видеокартах GeForce RTX 30 так много CUDA-ядер
49
Смартфоны OnePlus получили важное обновление прошивки OxygenOS
+
Игровой 8-ядерный процессор Core i7-9700KF подешевел на 111 долларов – 4.7 ГГц и высокая игровая производительность по выгодной цене
6
CD Projekt RED пообещала скоро опубликовать системные требования Cyberpunk 2077 и успокоила владельцев SSD
11
NVIDIA призывает не переживать по поводу отсутствия выбора платформ с поддержкой PCI Express 4.0
26
NVIDIA сравнила игровую производительность RTX 3080 и RTX 2080 Ti в Doom Eternal с разрешением 4K и 120 к/с
86
Бесплатная Watch Dogs Legion и годовая подписка Geforce Now для всех устройств - подробности нового акционного бандла Nvidia для покупателей RTX 3000
7

Популярные статьи

Собираем оптимальный игровой ПК для Cyberpunk 2077 и других хитов 2020 года
97
Были представлены новые видеокарты ASUS на базе чипов RTX 3000-й серии
40
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15
Хорошие и позабытые RPG - Witcher, Dragon Age, Bound By Flame и другие
6
Half-Life 3, Star Wars 1313, Agent — Топ отмененных игр. Часть 1
1
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
8

Сейчас обсуждают

sgs
11:29
Эта серия всегда была дороже конкурентов, так и останется.
Были представлены новые видеокарты ASUS на базе чипов RTX 3000-й серии
Jack Reacher
11:27
Бот с феик страницы ВК-никто и ничто собрался мне о чем то напоминать ?
Презентация AMD Big Navi может состояться седьмого октября
llucul
11:26
" Стоит заметить, что технология RTX IO является лишь «надстройкой» DirectStorage API, разработанного специалистами компании Microsoft специально для своих консолей Xbox нового поколения, однако тепер...
Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
Сергей Бобров
11:26
Уже и это давно за деньги...
Системные требования Crysis Remastered оказались не такими высокими, как можно было предположить
Сергей Алексеев
11:26
Амперы тестят на сырых драйверах,тыква 2080ti уступает 3070 по мощи ,и имеет уровень 3060 ti Сколько бы вы не плакали,прогресс не стоит на месте
NVIDIA обещает 100 fps в разрешении 4К во всех актуальных играх на видеокарте GeForce RTX 3080 – новый геймерский король по цене от 700 долларов
hihimik
11:25
На сайте для моей мамки указано
NVIDIA призывает не переживать по поводу отсутствия выбора платформ с поддержкой PCI Express 4.0
Evgeniy Som
11:23
открою тебе секрет что существуют разные видеокарты, например gtx 1650 и rtx 2080ti как думаешь чем они отличаются? И где ты тут изометрию увидел и минимум графона? может тебе к окулисту сходить )))
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
korney
11:23
Вот поэтому (и не только) НАДО указывать ссылки на источники самому и желательно прямые (могут заблокироваться). Удачи.
Были представлены новые видеокарты ASUS на базе чипов RTX 3000-й серии
Slow Mo
11:21
Не займут, ты разве не заметил с выходом 50хх куртка выпустил Суперы и похоронил всю АМД серию,козырей у зеленых больше уже давно к сжаленью -20% рынка Лизке оставил и на этом не собирается останавл...
Презентация AMD Big Navi может состояться седьмого октября
t-dirt
11:20
отключи длсс - и будет щастье. когда амд выпустит её аналог, ты краснозадый фонатик, первым будешь петь трели по поводу такого классного апскейлинга. мне тогда напомнить тебе что это чит?
Презентация AMD Big Navi может состояться седьмого октября
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем