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Сегодня мы писали о выходе еженедельной прошивки MIUI 12 от 3 сентября 2020 года для 32 смартфонов 2018-2020 годов. Апдейт получило девять моделей, анонсированных в 2018 году. Для каждой из них это было последнее обновление. Также без апдейтов остался Xiaomi Mi MIX 2S. Он своё финальное обновление получил двумя днями ранее. Далее кратко разберём смартфоны, пользователи которых останутся на текущей версии программного обеспечения.

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Пойдём по хронологии и начнём с уже упомянутого флагмана Mi MIX 2S. Он стал первым решением китайской компании Xiaomi со Snapdragon 845 под капотом. Модель предлагает панель IPS диагональю 5,99 дюйма и корпус из керамики. Одна из особенностей смартфона – установленная внизу лицевой стороны 5-мегапиксельная фронтальная камера. Такое решение отличало первые три модели серии Mi MIX, а дальше пошли эксперименты.

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В основной камере установлено два 12-мегапиксельных модуля. Ёмкость комплектной батареи составила 3400 мА*ч. Вместе с 18-ваттной проводной зарядкой Xiaomi Mi MIX 2S получил поддержку беспроводной подзарядки по стандарту Qi мощностью 7,5 Вт.

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В конце весны компания представила сразу три смартфона: флагманы Xiaomi Mi 8 и Mi 8 Explorer Edition на Snapdragon 845, а также бюджетник Mi 8 SE с однокристальной системой Snapdragon 710. Стандартное издание и версия Explorer Edition получили основную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп, 20-мегапиксельную фронталку и дисплей диагональю 6,21 дюйма формата Full HD+.

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В Xiaomi Mi 8 биометрический сенсор установлен на тыльной панели, а в Mi 8 Explorer Edition – под дисплеем. Ёмкость комплектной батареи составила 3400 мА*ч и 3000 мА*ч соответственно. Кроме того, издание Mi 8 EE отличается улучшенной оптикой в основной камере, наличием системы 3D-распознавания лиц и прозрачным задником.

В Xiaomi Mi 8 SE используется панель OLED формата Full HD+ размером 5,88 дюйма по диагонали. В основной камере вместо телеобъектива на 12 Мп с двукратным оптическим зумом используется матрица глубины на 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 20 Мп, как и во флагманах. Ёмкость комплектной батареи – 3120 мА*ч.

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Летом 2018 года состоялась презентация Xiaomi Mi Max 3. Это последний фаблет в ассортименте китайского бренда. В 2019 году компания официально заявила о закрытии линеек Mi Max и Mi Note. Последняя спустя примерно полгода была воскрешена, а вот Mi Max 4 мы уже не увидим.

Фаблет третьего поколения выгодно отличался даже от флагманов наличием стереофонических динамиков и разъёма для наушников. Экран диагональю 6,9 дюйма имеет разрешение Full HD+, а фронтальная камера – 8 Мп. Основная камера в Xiaomi Mi Max 3 такая же, как в Mi 8 SE. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 5500 мА*ч.

В сентябре Xiaomi представила модели Mi 8 Pro, Mi 8 UD, Mi 8 Youth и Mi 8 Lite. Первые два смартфона никак не отличаются от Mi 8 Explorer Edition, поэтому повторяться не будем. Xiaomi Mi 8 Lite и версия Youth не отличаются друг от друга.

Оба телефона оснащены SoC Qualcomm Snapdragon 660. Для фото- и видеосъёмки предусмотрена основная камера разрешением 12 Мп + 5 Мп, а для селфи – 24-мегапиксельная фронталка. Ёмкость встроенной батареи составила 3350 мА*ч, а экран IPS FHD+ имеет диагональ 6,26 дюйма.

Наконец, в октябре 2018 года вышел флагман-слайдер Xiaomi Mi MIX 3. Он получил панель Super AMOLED формата Full HD+ диагональю 6,39 дюйма. Разрешение фронталки составило 24 Мп + 2 Мп, а ёмкость комплектной батареи – 3200 мА*ч. Прочие ключевые параметры такие же, как в Mi MIX 2S.

Отметим, что Xiaomi Mi MIX 3 – единственный смартфон из списка, который из коробки получил Android 9.0. Все остальные модели вышли с предустановленной операционной системой Android 8.0/8.1 Oreo. Все десять смартфонов уже получили или начали получать обновление MIUI 12 с Android 10. После того, как компания завершит начатую рассылку, единственными апдейтами останутся лишь заплатки безопасности ОС.