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Xiaomi Redmi 9C стал самым дешёвым смартфоном компании с NFC – Helio G35, MIUI 12 из коробки и аккумулятор на 5000 мА*ч по цене от 8990 рублей

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Завтра компания Xiaomi будет отмечать первую годовщину дебютного смартфона серии Redmi Note с чипом NFC на борту. Речь идёт о модели Redmi Note 8 Pro, которая была анонсирована 29 августа 2019 года. На тот момент китайский вариант был самым доступным телефоном бренда с NFC по цене от 200 долларов в Китае и от 20 000 рублей в России. Вчера производитель на российском рынке представил модель, которая стоит менее 10 000 рублей и тоже может похвастаться поддержкой бесконтактных платежей. Она называется Redmi 9C.

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Новинка дебютировала в последний день первой половины нынешнего года в качестве одного из первых смартфонов китайской компании с MIUI 12 прямо из коробки. Прошивка построена на базе операционной системы Android 10. Это значит, что смартфон может получить ещё несколько крупных апдейтов, включая обновление с ОС Android 11.

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Xiaomi Redmi 9C – одно из первых решений на рынке, оснащённое новым бюджетным чипсетом Helio G35 от MediaTek, который выполняется по 12-нанометровому технологическому процессу. Он имеет ядра Cortex-A53 с частотой до 2,3 ГГц и графику PowerVR GE8320. В базовой модификации памяти однокристальная система оборудована 2 ГБ оперативки, а в топовой несёт на борту 3 ГБ ОЗУ. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 32 ГБ и 64 ГБ соответственно. Расширить внутреннее хранилище можно картами microSD, под которые предусмотрен независимый слот.

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Смартфон оснащён 6,53-дюймовым дисплеем формата HD+ с пропорциями 20 к 9. Вверху экрана есть каплевидный вырез под 5-мегапиксельную фронтальную камеру с апертурой f/2,2. Биометрический сенсор установлен на тыльной стороне вместе с квадратной площадкой основной камеры. Разрешение двух вспомогательных сенсоров составляет 2 Мп, а главный модуль построен на 13-мегапиксельном датчике изображения.

Подсистема питания в Redmi 9C составляет 5000 мА*ч, а мощность проводной зарядки – 10 Вт. Одна из странностей смартфона – порт micro-USB. Это при том, что всё семейство предыдущего поколения оснащено симметричным разъёмом USB Type-C. Из прочих параметров новинки отметим радиоприёмник, 3,5-миллиметровый аудиовыход, навигационный модуль GPS, а также адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Габаритные размеры составили 164,9 х 77 х 9 мм, а вес – 196 граммов. Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии – 0,35-0,78 Вт/кг.

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Xiaomi Redmi 9C доступен в чёрной, синей и красной расцветках корпуса. Стоимость версии с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти составила 8990 рублей. Модификация с накопителем удвоенной вместимостью и 4 ГБ ОЗУ оценена в 9990 рублей.

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