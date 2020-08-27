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4 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 12 на операционной системе Android 11

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Китайская компания Xiaomi выпустила обновление программного обеспечения MIUI 12 от 26 августа 2020 года для четырёх моделей среднебюджетного уровня. Они называются Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi CC9 Pro Premium, Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Особенностью очередного регулярного апдейта является то, что прошивка основана на базе операционной системы Android 11.

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Все четыре смартфона впервые получают свежую версию «зелёного робота». Отметим, что на Android 11 Beta уже работают Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro и POCO F2 Pro. Это всё флагманские модели в отличие от устройств, которые получили прошивку от 26 августа. Загрузить обновление для установки в ручном режиме вы можете по этой ссылке.

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Напомним, что Xiaomi Mi CC9 Pro, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 и Mi CC9 Pro Premium, по сути, друг от друга почти не отличаются. Модель Mi CC9 Pro – первый в мире смартфон со 108-мегапиксельным сенсором в основной камере. Помимо матрицы рекордного до сих пор разрешения на тыльной стороне также нашлось место для двух телеобъективов (12 Мп, 2x зум и 8 Мп, 3,7x зум), ультраширокоугольной камеры на 20 Мп и 2-мегапиксельного вспомогательного сенсора для макросъёмки. Записывать видеоролики телефон позволяет в 4K Ultra HD.

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Сердцем смартфона выступает чипсет Qualcomm SD730G, который производителя по нормам 8-нанометрового технологического процесса. Он может похвастаться пиковой частотой 2,2 ГГц и контроллером Adreno 618. Ёмкость комплектной батареи составляет 5260 мА*ч, а проводная зарядка через USB-C имеет мощность 30 Вт.

Спереди в Xiaomi Mi CC9 Pro расположился дисплей AMOLED с покатыми гранями по бокам и диагональю 6,47 дюйма. Экран имеет разрешение FHD+ и каплевидный полуостров для 32-мегапиксельной фронтальной камеры. Она поддерживает технологию распознавания лиц. Также отметим 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной.

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Версия Premium отличается тем, что доступна только в модификации 8/256 ГБ, а в основной камере используется 8-линзовая оптика. Всё то же самое есть в Xiaomi Mi Note 10 Pro. В то же время модель Mi Note 10 является копией Mi CC9 Pro, но доступна только с 6 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем объёмом 128 ГБ.

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Все четыре смартфона получили NFC, разъём для наушников, GPS и беспроводные модули Wi-Fi 5 / Bluetooth 5. В продаже модели появились с MIUI 11 и операционной системой Android 9.0 Pie. Поэтому Android 11 станет последней версией ОС для них.

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