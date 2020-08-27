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В этом году компания Samsung уже успела порадовать поклонников пятью смартфонами флагманского уровня, не считая их модификаций с поддержкой 5G. Один из них – Samsung Galaxy S20. Модель представили в конце зимы, а уже на 8-е марта он поступил в продажу. Российская цена мало кого порадовала, составив 79 990 рублей. Спустя полгода стоимость снизилась примерно на 42%.

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Купить Samsung Galaxy S20 дёшево можно на «сером» рынке. Здесь его цена упала до 46 500 рублей, т.е. на 33 500 рублей по сравнению со стартом продаж. Предлагается модель в конфигурации с 8 ГБ оперативки постоянным запоминающим устройством, рассчитанным на 128 ГБ данных. Официальные цены радуют не так сильно. Например, стоимость в «Ситилинк» составляет порядка 55 000 рублей. В некоторых других магазинах цена снизилась до 50 000 рублей. Со всеми актуальными предложениями на российском рынке вы можете ознакомиться по этой ссылке в каталоге «Яндекс.Маркет».

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С точки зрения технических параметров модель Galaxy S20 полностью бескомпромиссной назвать нельзя. Главная причина – процессор Exynos 990, который умудряется проигрывать в тестах не только однокристальным системам Snapdragon 865/865+, но и своей предшественнице Exynos 9820. Само изделие нового поколения получило ядра с частотой до 2,73 ГГц, графику Mali-G77 и выполняется по 7-нанометровой технологии.

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За обеспечение питания отвечает несъёмная батарея на 4000 мА*ч с 25-ваттной проводной зарядкой USB Power Delivery 3.0 и 15-ваттной беспроводной по стандарту Qi. Также производителем заявлена обратная беспроводная зарядка. Её мощность составляет 4,5 Вт. На борту смартфона установлены стереодинамики, NFC, Bluetooth 5.0, адаптер Wi-Fi поддерживает частотный диапазон 5,8 ГГц, а вот разъём для наушников не предусмотрен. Это второй компромисс. Но пользователи, которые рассматривают Samsung Galaxy S20 к покупке, скорее всего могут себе позволить приобрести TWS-наушники.

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Модель оборудована дисплеем Super AMOLED формата 3K. Он поддерживает стандарт HDR10+, имеет встроенный ультразвуковой сенсор для считывания отпечатков пальцев, а диагональ составляет 6,2 дюйма. Как и все флагманы компании 2020 года, герой заметки может похвастаться поддержкой частоты обновления 120 Гц, но только при разрешении Full HD+.

Разрешение тыльной камеры в Samsung Galaxy S20 составляет 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп, а лицевой – 10 Мп. Обе поддерживают съёмку видео в 4K с 60 к/сек. Телеобъектив на 64 Мп также может снимать видео в 8K при 24 FPS. Основная камера может похвастаться оптической стабилизацией изображения и поддержкой Super Steady Video (ультраширокоугольный модуль на 12 Мп).

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Зимний флагман уже начал получать прошивку One UI 2.5, которая основана на Android 10. Из ранее не упомянутых параметров смартфона также отметим стекло Gorilla Glass 6 спереди и сзади, NFC, защиту от воды по стандарту IP68 и поддержку режима Samsung DeX. SAR – 0,28 ВТ/кг (голова) и 1,52 Вт/кг (тело). Максимально допустимое значение в Европе – 2 Вт/кг.