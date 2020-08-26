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Nubia Red Magic 5S выходит в Европе – Snapdragon 865, 144-Гц дисплей, активное охлаждение и аккумулятор на 4500 мА*ч по цене от 579 евро

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В конце прошлого месяца компания Nubia представила новый игровой смартфон. Он называется Nubia Red Magic 5S. Новинка получила процессор Snapdragon 865, хотя слухи приписывали ей более быструю однокристальную систему Snapdragon 865+. Сегодня производитель из Поднебесной объявил о старте продаж смартфона в Европе и США.

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Nubia Redmi Magic 5S является немного улучшенной версией модели Red Magic 5G, но стоит при этом столько же. О ценах поговорим немного позже, а сейчас рассмотрим ключевые параметры новинки. Смартфон имеет корпус из стекла и алюминия. Габариты составили 168,6 х 78 х 9,8 мм. Сзади установлена тройная камера с модулями на 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп с поддержкой 8K Ultra HD. Правда, при максимальном разрешении записывать ролики можно только с частотой кадров 15 FPS.

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На лицевой панели обосновался дисплей AMOLED формата Full HD+. Его главная особенность – поддержка частоты обновления 144 Гц. Диагональ составляет 6,65 дюйма. Под экраном расположился дактилоскопический сенсор, отвечающий за распознавание пользователя по отпечатку его пальца.

Мобильная платформа Snapdragon 865 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графикой Adreno 650 работает в паре с 8/12 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации. Под капотом установлен флеш-накопитель вместимостью 128/256 ГБ соответственно. За охлаждение 7-нанометровой однокристальной системы отвечает встроенный кулер, вращающийся со скоростью 15 000 об/мин.

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В Nubia Red Magic 5S есть стереофонические динамики, 8-мегапиксельная фронтальная камера, RGB-подсветка на тыльной панели, разъём для наушников, модуль NFC, GPS, адаптеры Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц и Bluetooth 5.1. Ёмкость комплектного аккумулятора составила 4500 мА*ч. Он заряжается за 40 минут с нуля до 100% с помощью 55-ваттной зарядки через симметричный порт USB Type-C. Программной платформой выступает прошивка Redmagic UI 3.0, в основе которой лежит операционная система Android 10.

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Стоимость новинки в Европе в модификациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ составила 579 евро и 649 евро соответственно. Американские цены такие же, только в долларах. Первые покупатели смогут получить смартфон уже 2 сентября текущего года. Напомним, в Китае за версию 8/128 ГБ просят 540 долларов, а конфигурация 12/256 ГБ обойдётся в 630 долларов. Также у себя на родине компания продаёт комплектацию 16/256 ГБ по цене 715 долларов.

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Будет ли Nubia Red Magic 5S продаваться в России официально, пока что неизвестно. Но все шансы на это есть, поскольку Red Magic 5G уже давно доступен на российском рынке. В частности, в магазине «Ситилинк», цена игрового смартфона в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти составляет 53 490 рублей, а версия с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ стоит на 11 500 рублей дороже. В своё время он был самым доступным решением на Snapdragon 865, пока не вышел Xiaomi POCO F2 Pro.

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