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Китайская компания Nubia анонсировала самый дешёвый смартфон в России, который несёт на борту 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865. Сразу сделаем оговорку, что речь идёт о моделях, официально продаваемых на территории страны. Новинка называется Nubia Red Magic 5G.

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Модель в России предлагается пользователям в модификациях с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256 ГБ. Пока что компания решила не привозить в страну ни версию 16/256 ГБ, ни модель с прозрачной тыльной панелью.

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Nubia Red Magic 5G – флагманский смартфон, главной фишкой которого является встроенный вентилятор со скоростью вращения 15 000 об/мин. Ёмкость несъёмной батареи составляет 4500 мАч. Она поддерживает 55-ватную проводную зарядку и заряжается с нуля до 100% за 40 минут.

Модель заключена в корпус из стекла Gorilla Glass и металла. Габаритные размеры составляют 168,6 х 78 х 9,8 мм. На лицевой стороне расположен экран AMOLED диагональю 6,65 дюйма без выреза. Частота обновления составляет 144 Гц. Под дисплеем установлен биометрический сенсор.

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В Nubia Red Magic 5G установлена тройная основная камера. Она имеет разрешение 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп и поддерживает запись видео в 4k UHD при 15 FPS. Фронтальная камера построена на 8-мегапиксельной матрице и может распознавать лица.

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Программной платформой выступает фирменная надстройка Redmagic 3.0, в основе которой лежит операционная система Android 10. Новинка имеет чип NFC, поддерживает Google Pay, несёт на борту адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Также отметим разъём для наушников и стереодинамики. Слот под microSD не предусмотрен.

Новинка уже доступна покупателям в красном, чёрном и красно-синем цветовых решениях в магазине «Связной». Стоимость модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной составляет 62 690 рублей. Версию с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ оценили в 71 490 рублей.

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Если говорить об официальной рознице, то процессор Snapdragon 865 в России, на удивление, практически не представлен. Флагманы Samsung продаются на чипах Exynos, Huawei использует однокристальные системы Kirin, а OnePlus, Meizu, vivo и Motorola, ZTE, OPPO и LG свои смартфоны на Snapdragon 865 не продают в РФ. То же самое касается брендов iQOO, Realme, Black Shark и Pocophone.

Как итог, в России мы имеем только две модели на Snapdragon 865, которые представлены в официальной рознице. Это Xiaomi Mi 10 и Sony Xperia 1 II стоимость 70 000 рублей и 80 000 рублей соответственно. Если говорить о «серых» устройствах, то менее чем в 40 000 рублей обойдутся Pocophone F2 Pro и OnePlus 8, а Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3 стоят ненамного дороже.