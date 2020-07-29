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Nubia Red Magic 5S представлен официально: Snapdragon 865, 144-Гц дисплей, активное охлаждение и до 16 ГБ ОЗУ по цене от 540 долларов

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За неделю было анонсировано уже три игровых смартфона, а ещё через два дня Xiaomi представит четвёртую такую модель. На прошлой неделе были показаны Lenovo Legion Duel и ASUS ROG Phone III, а вчера китайская компания Nubia презентовала устройство под названием Bred Magic 5S. В отличие от конкурентов по сегменту новинка осталась без процессора Snapdragon 865.

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На борту игровой смартфон несёт 7-нанометровую однокристальную систему Snapdragon 865. Её частота составляет 2,84 ГГц при максимальной нагрузке. Snapdragon 865+ имеет пиковую частоту 3,1 ГГц и является на 10% мощнее. На практике эта разница в производительности заметна не будет, но отказ от версии Plus сделал модель компании Nubia немного дешевле, чем она могла бы оказаться, получили разогнанную версию чипсета. Но о ценах мы поговорим чуть позже.

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Одной из ключевых особенностей Nubia Red Magic 5S стала система охлаждения ICE Ag. Новинка получила посеребрённую паровую камеру и некую «наносеребристую тыльную пластину». Есть на борту устройства и кулер. По словам производителя, его срок жизни составляет 30 000 часов, а вращается он со скоростью 15 000 оборотов в минуту.

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Система охлаждения способна снизить температуру нагрева при подзарядке аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА*ч с использованием быстрой зарядки мощностью 55 Вт. При этом «родного» охлаждения будет недостаточно в случае активации игрового режима GPU Boost. В этой ситуации компания рекомендует применять дополнительный аксессуар для охлаждения.

На тыльной стороне смартфона установлена тройная камера, которая включает главный модуль на 64 Мп с сенсором Sony IMX686, широкоугольный на 8 Мп и дополнительный на 2 Мп для макросъёмки. Видео можно снимать в 8K, но максимальная частота составляет лишь 15 к/сек. Через всю заднюю сторону проходит полоска с RGB-подсветкой. Разрешение фронтальной камеры в Nubia Red Magic 5S – 8 Мп.

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Спереди установлен дисплей AMOLED, который может похвастаться поддержкой частоты обновления 144 Гц. Его прикрывает стекло Gorilla Glass неизвестного поколения. Диагональ составляет 6,65 дюйма, а разрешение – 1080 х 2340 точек. Частота опроса сенсорного слоя – 300 Гц. Под дисплеем установлен биометрический сканер. Также отметим алюминиевую рамку, стереодинамики, разъём для проводных наушников, Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.1, чип NFC, до 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 вместимостью до 256 ГБ.

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Nubia Red Magic 5S поступит в продажу в Китае 1 августа 2020 года с предустановленной операционной системой Android 10 и оболочкой Redmagic UI 3.0. Стоимость смартфона в модификации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти составила 3799 юаней или 540 долларов. Конфигурации 12/256 ГБ и 16/256 ГБ оценены соответственно в 4399 юаней (630 долларов) и 4999 юаней (715 долларов). Старт продаж в Европе запланирован на конец третьего квартала.

Напомним, что 22 июня 2020 года в России была официально представлена модель Nubia Red Magic 5G, которая некоторое время оставалась самым доступным смартфоном со Snapdragon 865 под капотом. Её стоимость в конфигурациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ составила соответственно 62 690 рублей и 71 490 рублей.

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