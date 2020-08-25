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Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 на флагман 2018 года Mi MIX 2S в поднебесной ещё в начале текущего месяца. Но теперь новая версия программного обеспечение добралась и до России. Владельцы необычного флагмана начали получать апдейт «по воздуху».

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Обновление имеет номер v12.0.1.0.QDGRUXM. В основе свежей версии прошивки лежит операционная система Android 10. Установить апдейт можно вручную через режим восстановления, если ждать OTA-обновления у вас нет желания. Скачать архив можно тут.

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Напомним, что у Xiaomi Mi MIX 2S есть несколько особенностей. Например, керамический корпус. До сих пор количество смартфонов китайской компании с керамикой можно пересчитать на пальцах одной руки. На лицевой стороне устройства установлено стекло Gorilla Glass четвёртого поколения. Исполненный из керамики задник позволил реализовать поддержку беспроводной зарядки по стандарту Qi мощностью 7,5 Вт.

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Ещё одна фишка флагмана, которому скоро исполнится два с половиной года – фронтальная камера. Если во всех смартфонах того времени селфи-модуль располагался вверху слева/справа или на худой конце в вырезе в стиле iPhone X, то у героя данного материала объектив установлен внизу. Разрешение составило скромные 5 Мп (f/2).

Основная камера у Mi MIX 2S оказалась намного лучше. Её разрешение составило 12 Мп + 12 Мп. В основном модуле установлен топовый на тот момент сенсор Sony IMX363. Камеру назвали лучшей в истории китайской компании. Эти же сенсоры затем перекочевали в Mi MIX 3 5G, попутно будучи использованными в Mi 8, Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 UD и Mi MIX 3 4G.

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Улучшенный флагман второго поколения (был ещё обычный Mi MIX 2) оснащён 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 845. В топовой комплектации однокристальная система работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Объём постоянного запоминающего устройства составляет 256 ГБ. Есть также более скромные версии – с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 64/128 ГБ.

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Дисплей Xiaomi Mi MIX 2S построен на матрице IPS диагональ 5,99 дюйма формата Full HD+. Дактилоскопический сенсор установлен на тыльной стороне. Подсистема питания представлена несъёмным аккумулятором с 18-ваттной зарядкой по проводу. Ёмкость батареи составляет 3400 мА*ч. Флагман 2018 года появился на рынке с операционной системой Android 8.0 Oreo и оболочкой MIUI 9. Android 10 стала последней версией «зелёного работа», а на MIUI 13 в 2021 году закончится и выпуск прошивок.