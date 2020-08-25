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Китайская компания Realme в конце первого квартала текущего года представила один из наиболее интересных смартфонов в своё ассортименте. Он называется Realme 6 Pro. Модель предлагает неплохую камеру, производительный процессор и дисплей с повышенной частотой обновления изображения.

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На распродаже «Миллион скидок» в русском Tmall на AliExpress купить Realme 6 Pro можно чуть более чем за 18 000 рублей. Для получения скидки нужно добавить смартфон в корзину и применить промокод BACK1600. В продаже модель появилась по цене 24 990 рублей, а сейчас стоимость стартует с отметки 20 000 рублей.

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Девайс оснащён 8 ГБ оперативной памяти, в то время как постоянное запоминающее устройство рассчитано на 128 ГБ данных. Мозгом смартфона выступает мобильный процессор Snapdragon 720G, который имеет частоту 1,8-2,3 ГГц и графический контроллер Adreno 618. Однокристальная система создаётся в соответствии с нормами 8-нанометровой технологии. Результат смартфона в AnTuTu – около 270 000 баллов.

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Вопросами питания занимается несъёмная аккумуляторная батарея на 4300 мА*ч, которая обзавелась поддержкой технологии быстрой зарядки по проводу VOOC 4.0. Мощность составляет 30 Вт. Восполняется заряд аккумулятор через порт USB Type-C.

На лицевой стороне Realme 6 Pro установлен дисплей Full HD+ диагональю 6,6 дюйма с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц. В вырезе слева обосновалась фронтальная камера с широкоугольным и ультраширокоугольным модулями разрешением 16 Мп и 8 Мп соответственно. Угол захвата – 105 градусов. Экран построен на базе жидкокристаллической панели, а дактилоскопический датчик установлен на правом торце корпуса. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения.

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Сзади в смартфоне установлена Quad-камера. В отличие от многих конкурентов стоимостью до 20 000 рублей герой заметки может похвастаться телеобъективом. Разрешение составляет 12 Мп. Кратность оптического зума – 2x. В основной камере также нашлось место для 64-мегапиксельного стандартного модуля, 8-мегапиксельного ультраширокоугольного и матрицы для макросъёмки на 2 Мп. Снимать видео можно в 4K UHD при 30 к/сек.

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Боковая рамка в смартфоне сделана из пластика. Защиты от воды не предусмотрено. Под капотом модели есть NFC, Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1, радиоприёмник, отдельный слот под microSD и стандартное гнездо для наушников. Работает Realme 6 Pro на базе операционной системы Android 10 сразу из коробки. «Зелёный робот» дополняется проприетарной программной надстройкой Realme UI. Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии – 1,19 Вт/кг (голова) и 0,92 Вт/кг (тело).

Realme 6 Pro является достойным конкурентом Redmi Note 9 Pro. Последний временно предлагается по цене порядка 200 долларов в модификации с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Рекомендованная стоимость в России сейчас составляет 21 990 рублей. Смартфон не имеет телеобъектива, ультраширокоугольной фронтальной камеры, а частота обновления экрана равна 60 Гц. При этом модель компании Xiaomi может похвастаться аккумуляторной батареей на 5020 мА*ч. Остальные ключевые параметры у двух телефонов идентичные.