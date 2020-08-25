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Стабильная версия MIUI 12 вышла на 9 смартфонов Xiaomi и Redmi в России, Европе и мире

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Xiaomi продолжает расширять перечень смартфонов, которые работают под управлением стабильной версии программного обеспечения MIUI 12. За несколько дней новая прошивка посетила сразу девять устройств. При этом часть из них и до этого работала на MIUI 12. Обновления вышли в России, Европе и других странах мира.

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Начнём из самого свежего апдейта. Сегодня, 25 августа Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro получили стабильную прошивку MIUI 12 в Европе. Она проходит под номером v12.0.1.0.QFGEUXM (скачать). Установить обновление можно через режим восстановления, если вы ещё не получили апдейт «по воздуху».

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Оба смартфона комплектуются 8-нанометровым процессором Snapdragon 730G, аккумулятором на 5260 мА*ч с 30-ваттной зарядкой по проводу, 32-мегапиксельной фронтальной камерой, изогнутым дисплеем AMOLED со встроенным дактилоскопическим сенсором и диагональю 6,47 дюйма. На борту есть все основные интерфейсы во главе с NFC.

В Xiaomi Mi Note 10 установлена основная камера с разрешением 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ, а постоянной – 128 ГБ. Версия Pro обзавелась накопителем на 256 ГБ при 8 ГБ оперативки, а в главном модуле (108 Мп) основной камеры используется продвинутая оптика с восемью линзами.

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В Китае для Xiaomi Mi CC9 вышла прошивка MIUI 12.0.2.0.QFCCNXM (скачать) с возможностью установки через встроенный режим восстановления. Модель оснащена 10-нм чипом Snapdragon 710, аккумулятор имеет ёмкость 4030 мА*ч, а разрешение тыльной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронталка получила матрицу на 32 Мп.

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Флагман 2018 Xiaomi Mi 8 EE получил стабильную MIUI 12 на минувшей неделе, о чем мы уже писали отдельно. Но распространение апдейта было приостановлено из-за найденных ошибок. Сейчас компания возобновляет рассылку программного обеспечения. Минорное обновление приходит «по воздуху» и имеет номер v12.0.2.0.QEHCNXM (скачать).

В начале этого месяца компания Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 в Европе на смартфон 2020 года Redmi Note 9. На днях для модели бюджетного класса стала доступна российская версия оболочки под номером v12.0.1.0.QJORUXM (скачать).

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Смартфон оборудован чипом Helio G85 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ в топовой комплектации. Ёмкость встроенной батареи составила 5020 мА*ч. В основной камере установлены сенсоры на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а фронталка получила 13-мегапиксельную матрицу.

Xiaomi Redmi 9A, ещё одна новинка китайской компании, тоже получила российскую версию MIUI 12. Стабильная сборка имеет номер v12.0.3.0.QCFRUXM (скачать). Также для смартфона выпущены европейская и китайская версии программного обеспечения – v12.0.6.0.QCDEUXM (скачать) и v12.0.2.0.QCDCNXM (скачать) соответственно.

На борту недавней новинки установлена платформа Helio G25 в паре с 2 ГБ ОЗУ. Накопитель рассчитан на 32 ГБ данных. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч. Основная камера построена на базе 13-мегапиксельного датчика изображения, а фронталка имеет разрешение 5 Мп.

Не осталась без апдейта скромная модель 2018 года Redmi 6 Pro для неё доступна индийская версия MIUI 12.0.2.0.PDMMIXM (скачать) на ОС Android 9.0. Все остальные смартфоны получили прошивку на Android 10. Бюджетник оснащён Snapdragon 625, АКБ на 4000 мА*ч и основной камерой разрешением 12 Мп + 5 Мп.

Ещё два смартфона были обновлены в Китае. Первый – Redmi 10X Pro 5G на Dimensity 820. Он получил MIUI 12.0.5.0.QJLCNXM (скачать). Модель обзавелась основной камерой разрешением 48 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 5 Мп, фронталкой на 20 Мп, а ёмкость батареи составила 4520 мА*ч.

Наконец, последнее устройство в данном материале – Xiaomi Mi 10 Youth, которое обзавелась программным обеспечением MIUI 12.0.5.0.QJVCNXM (скачать). Смартфон оснащён 7-нм чипсетом Snapdragon 765G, аккумулятор имеет ёмкость 4160 мА*ч. Разрешение основной камеры – 48 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп.

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