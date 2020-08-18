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Вчера мы писали о том, что флагманский смартфон 2018 года Xiaomi Mi 8 Pro получил китайскую версию прошивки MIUI 12 на базе операционной системы Android 10. Как оказалось, компания в Китае выпустила обновление ещё для одного топового решения двухлетней давности. Речь идёт о Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

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Модель была анонсирована в последний день весны 2018 года в рамках мероприятия Mi Product Launch, которое было приурочено к восьмилетию бренда. Хоть версии Explorer Edition и Pro почти не отличаются между собой, они получили разные версии программного обеспечения и проходят под разными кодовыми обозначениями – ursa и equuleus соответственно.

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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition обзавёлся прошивкой MIUI 12 Stable ROM под номером v12.0.1.0.QEHCNXM (скачать). Установить её можно через встроенный режим восстановления, сделав резервную копию данных с накопителя, хоть мы и имеем дело со стабильной сборкой.

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Напомним, что версия Explorer Edition – это первый смартфон китайской компании со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором. Ещё одна фишка модели – тыльная сторона. За несколько дней до премьеры устройства состоялся анонс флагмана HTC U12+ с прозрачным задником. Xiaomi на презентации утверждала, что через тыльную сторону её смартфона видны все компоненты устройства. Позже выяснилось, что это не так. Затем китайская компания заявила, что задняя панель действительно прозрачная, но за ней скрывается макет.

Стоит отметить, что уже в ассортименте Xiaomi есть несколько таких решений. Самое свежее – флагманская модель Mi 10 Ultra стоимостью 1000 долларов в топовой модификации, вышедшая на прошлой неделе. Кроме того, прозрачным задником могут похвастаться флагманы 2019 и 2018 годов Xiaomi Mi 9 Transparent Edition и Mi 8 Pro соответственно.

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Xiaomi Mi 8 Explorer Edition также является дебютным решением производителя, оборудованным специальной камерой для 3D-распознавания лиц. Все сенсоры установлены в широком вырезе в стиле iPhone X вместе с 20-мегапиксельной фронтальной камерой.

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Основная камера смартфона построена на базе двух модулей. Разрешение каждого из них составляет 12 Мп. В главном установлена матрица Sony IMX363 оптического формата 1/2,55 дюйма, которая в 2018 году использовалась практически во всех флагманских решениях. Видео можно снимать в формате 4K UHD с частотой 60 к/сек. Главный модуль имеет систему оптической стабилизации.

Под капотом Xiaomi Mi 8 Explorer Edition установлен мобильный процессор Snapdragon 845. 10-нанометровая однокристальная система работает на частоте до 2,8 ГГц и имеет графику Adreno 630. Оперативки предусмотрено 8 ГБ, а вместимость хранилища составила 128 ГБ. За питание отвечает скромный аккумулятор на 3000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу Qualcomm Quick Charge 4+.

Флагман 2018 года поступил в продажу с предустановленной оболочкой MIUI 9 и операционной системой Android 8.1 Oreo. Свои два крупных апдейта ОС смартфон получил, поэтому на Android 11 уже можно не рассчитывать. А вот MIUI 13 в следующем году ещё должна прийти. Из прочих параметров Xiaomi Mi 8 Explorer Edition отметим NFC, 6,21-дюймовый Super AMOLED дисплей, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC и GPS. Стереодинамики, разъём для наушников, защита от воды, беспроводная зарядка и слот microSD отсутствуют.