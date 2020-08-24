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Хит продаж Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил стабильную европейскую прошивку MIUI 12 на Android 10

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Компания Xiaomi наконец начала выпускать европейскую версию программного обеспечения MIUI 12 для одного из своих самых популярных смартфонов в десятилетней истории. Речь идёт о хите продаж 2019 и 2020 годов Xiaomi Redmi Note 8 Pro. К слову, сегодня, мы писали, что в России его можно купить по низкой цене.

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Европейская стабильная версия MIUI 12 вышла спустя пару дней после того, как апдейт получили жители Индии и Индонезии. Уже по традиции вы можете скачать архив для установки обновления через режим восстановления. Пользователи в Европе начали получать OTA-обновление размером около 800 МБ. Номер сборки – MIUI 12.0.1.0.QGGEUXM. Прошивка основана на операционной системе Android 10.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro до сих пор является актуальным решением, хотя уже на рынке есть девятое поколение в полном составе. К слову, все смартфоны семейства Redmi Note 9, кроме версии Pro Max, имеют проблему с герметичностью основной камеры. Под стекло попадает пыль. Xiaomi заявила, что будет менять дефектные телефоны на новые.

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В Redmi Note 8 Pro таких проблем нет. У него установлена основная камера разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В этом смартфоне состоялся дебют 64-мегапиксельного датчика изображения от Samsung. Фронталка представлена одинарным модулем, в котором используется 20-мегапиксельная матрица. Селфи-камера поддерживает распознавание лиц и интеллектуальные функции.

Мозгом смартфона выступил 12-нанометровый чипсет Helio G90T. Как и в случае с 64-Мп датчиком изображения, для 12-нанометровой однокристальной системы это тоже был дебют. Как и для чипа NFC в составе серии Redmi Note. До версии Pro восьмого поколения ни одна модель линейки не могла похвастаться поддержкой Google Pay.

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Питание всем компонентам Xiaomi Redmi Note 8 Pro обеспечивает встроенный аккумулятор на 4500 мА*ч с 18-ваттной зарядкой через симметричный разъём USB Type-C. На торец также вынесено стандартное гнездо для наушников. Дактилоскопический датчик обосновался сзади.

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Недавно китайская компания заявила, что не планирует выпускать операционную систему Android 11 для смартфона. Казалось бы, странного и неожиданного в этом ничего нет, поскольку модели серии Redmi Note не получают больше одного апдейта ОС, а Redmi Note 8 Pro уже обзавёлся Android 10, выйдя на рынок с предустановленной Android 9. Но такое заявление привело в бешенство всех обитателей официального форума, посвящённого проприетарной прошивке Xiaomi.

Возможно, герой заметки всё же получит 11-ю версию «зелёного робота», ведь часть устройств 2018 года получили два апдейта. Это, например, 6,9-дюймовый фаблет Xiaomi Mi Max 3, который уступает практически во всём модели Redmi Note 8 Pro.

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