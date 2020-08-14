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Китайская компания Xiaomi выпустила новый игровой ноутбук Redmi G. Новинка предлагается в трёх модификациях с процессорами Intel Core 10-го поколения, графикой NVIDIA и дисплеем с повышенной частотой обновления.

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Ноутбук оборудован жидкокристаллической панелью диагональ 16,1 дюйма со 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Разрешение составляет 1920 х 1080 точек, а углы обзора по вертикали и горизонтали – 178 градусов. Дисплей занимает 81% внутренней стороны крыши и имеет яркость 300 нит. Одной из фишек новинки является поддержка частоты обновления 144 Гц.

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Под капотом может быть установлен один из трёх мобильных процессоров компании Intel, которые выполняются по 14-нанометровой технологии. Самая доступная модель оборудована 4-ядерным 8-поточным чипом Core i5-10200H с номинальной частотой 2,4 ГГц. Максимальная частота составляет 4,1 ГГц. Кэш-памяти Intel Smart Cache предусмотрено 8 МБ.

В более продвинутой модификации Xiaomi Redmi G предлагает 4-ядерный 8-поточный процессор Intel Core i5-10300H. Он тоже выполняется по 14-нанометровой технологии. Номинальная частота составляет 2,5 ГГц, а пиковая – 4,5 ГГц. Величина отвода тепловой мощности – 45 Вт.

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Наконец, в топовой конфигурации новинка комплектуется 45-ваттным Intel Core i7-10750H с частотой от 2,6 ГГц до 5,0 ГГц. Процессор получил шесть ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Памяти Intel Smart Cache предусмотрено 8 МБ.

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Графическая подсистема может быть представлена дискретными видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti и GeForce GTX 1650 в зависимости от комплектации. NVIDIA GeForce GTX 1650 имеет 12-нанометровый GPU TU117 с частотой 1395-1560 МГц. Частота памяти GDDR5 в объёме 4 ГБ составляет 8 ГГц, а пропускная способность – 128 ГБ/сек. NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti оснащена GPU TU117 с частотой 1350-1485 ГГц. Видеопамяти типа GDDR6 предусмотрено 4 ГБ. Пропускная способность составляет 192 ГБ/сек.

Вне зависимости от модификации Redmi G предлагает пользователям 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2933 и накопитель SSD NVMe объёмом 512 ГБ. Ноутбук получил веб-камеру 720p, клавиатуру с подсветкой, систему охлаждения Hurricane Cooling 2.0, два 2-ваттных динамика с поддержкой DTS: X Ultra 3D Sound и операционную систему Windows 10 Home.

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Также на борту есть все ключевые интерфейсы. Под капотом установлены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. На торцах установлено два порта USB 3.0 Gen2, по одному USB 2.0 и USB Type-C, Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Ethernet и стандартное гнездо для наушников.

Xiaomi Redmi G в модификации с процессором Intel Core i5-10200H и видеокартой GeForce GTX 1650 оценили в 5299 юаней или 765 долларов. Версия с GeForce GTX 1650 Ti и Intel Core i5-10300H обойдётся в 6299 юаней или 900 долларов. За модель с Intel Core i7-10750H и GeForce GTX 1650 Ti придётся отдать 6999 юаней или 1000 долларов.

Официально Redmi G будет продаваться только в Китае. Однако, скоро на GizTop можно будет купить новинку по цене от 999 долларов за базовую модификацию. Правда, с китайской версией операционной системы Windows 10 Home. Старт продаж запланирован на 17 августа 2020 года.