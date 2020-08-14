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Китайская компания Xiaomi у себя на родине начала продажи новых лёгких ноутбуков серии RedmiBook Air 13. Линейка представлена тремя моделями на базе мобильных процессоров Intel Core i5 и Core i7 поколения Amber Lake Y.

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Лэптоп весит 1 кг и имеет габаритные размеры 29,75 х 21,2 х 1,3 см. Корпус сделан из металла, а по бокам есть два порта USB Type-C и разъём для подключения проводных наушников. Беспроводные интерфейсы включают Bluetooth 5.1 и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц.

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RedmiBook Air 13 оборудован 13,3-дюймовой панелью с разрешением 2560 х 1600 точек с соотношением сторон 8 к 5. Яркость составляет 300 нит, а охват цветового пространства sRGB – 100%. Экран отличается тонкими рамками с трёх сторон.

Под капотом новинки может быть установлена платформа Intel Core i7-10510U или Intel Core i5-10210U. Оба процессора были анонсированы в прошлом году и выполняются по нормам 14-нанометровой технологии. Они получили по четыре ядра, поддержку многопоточности, а требования по теплоотводу составили 15 Вт. Intel Core i5-10210U работает на частоте от 1,6 ГГц до 4,2 ГГц и получил 6 МБ кэш-памяти. В Intel Core i7-10510U номинальная частота составляет 1,8 ГГц, максимальная – 4,9 ГГц, а объём кэш-памяти увеличен до 8 МБ.

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В зависимости от модификации на борту RedmiBook Air 13 может быть установлено 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти. Вместимость твердотельного накопителя во всех конфигурациях составляет 512 ГБ. Дискретная графика в ноутбуке отсутствует, а работает он под управлением операционной системы Windows 10.

Стоимость версии с 8 ГБ оперативной памяти и процессором Intel Core i5-10210U в Китае составила 700 долларов. Модификацию с 16 ГБ ОЗУ оценили в 750 долларов. Xiaomi RedmiBook Air 13 на Intel Core i7-10510U предлагается только с 16 ГБ оперативной памяти. Стоимость составляет 850 долларов.