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Huawei P30 Pro является лучшим выбором для любителей мобильной фотографии 2019 года. При этом качественная камера, большой запас производительности и сервисы Google на фоне падения стоимости делают флагман актуальным решением даже во второй половине 2020 года, спустя 17 месяцев после презентации.

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Смартфон показали в конце марта прошлого года, по традиции, в Париже. Он стал преемником модели P20 Pro, которая в свою очередь оказалась первым в мире телефоном с тройной основной камерой. Флагман нового поколения оказался во всём лучшей своего предшественника, но за это пришлось платить немалые деньги. Рекомендованная стоимость смартфона в России составила 69 990 рублей. Но спустя почти полтора года после анонса его можно приобрести намного дешевле.

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Завтра, 15 августа, в фирменном магазине Huawei в русском Tmall на AliExpress стартует акция, которая продлится в течение четырёх дней. В это время купить Huawei P30 Pro можно будет более чем на 30 000 рублей дешевле. Цена смартфона в Huawei Official Store составит 39 590 рублей. Это самая низкая стоимость флагмана 2019 года на данный момент, но не самая низкая за всё время. При открытии магазина модель можно было приобрести на 1000 рублей дешевле.

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Но сейчас даже «серая» версия смартфона стоит как минимум 43 000 рублей. Практически во всех официальных ритейлерах за него придётся отдать свыше 50 000 рублей. Например, цена устройства в магазине «Ситилинк» составляет 52 990 рублей, а держатели клубных карт могут сэкономить лишь 500 рублей.

То, что Huawei P30 Pro медленно дешевеет, не является неожиданностью. Модель имеет неплохой запас производительности, несмотря на наличие 7-нанометрового мобильного процессора Kirin 980, выпущенного в 2018 году. Также девайс до сих пор предлагает одну из лучших камер в 2020 году и в отличие от всех последующих флагманов китайской компании он имеет предустановленные сервисы Google с полноценно работающими приложениями и технологиями.

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В смартфоне используется тройная основная камера. Её фишкой выступает 8-мегапиксельный перископный модуль со 125-мм оптикой, светосилой f/3,4 и 5-кратным зумом без потери качества. Телеобъектив имеет PDAF и оптическую стабилизацию, а в его основе лежит матрица типа ¼ дюйма.

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Главный модуль построен на сенсоре оптического формата 1/1,7 дюйма. Разрешение составляет 40 Мп. Датчик изображения дополнен оптикой с апертурой f/1,6. Также в составе камеры есть ультраширокоугольный модуль разрешением 20 Мп с фазовым автофокусом и сенсор ToF 3D. Из особенностей можно отметить поддержку видео 4K@30FPS и оптику от Leica Camera.

Huawei P30 Pro оснащён аккумуляторной батареей на 4200 мА*ч. АКБ имеет 40-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядку. На лицевой панели установлена матрица OLED формата Full HD+ с покатыми гранями. Дисплей поддерживает HDR10, имеет интегрированный оптический биометрический датчик и каплевидный вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Диагональ экрана составляет 6,47 дюйма.

Смартфон получил защиту от воды по стандарту IP68, остался без стереодинамиков и разъёма для наушников. Роль разговорного динамика, который попросту отсутствует, берёт на себя дисплей. Также отметим, что в Huawei P30 Pro есть NFC с поддержкой Google Pay, ИК-порт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, разъём USB-C и операционная система Android 10 в составе прошивки EMUI 10.1.