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Тайваньская компания HTC анонсировала в Европе новый смартфон. Он называется HTC Desire 20 Pro и является упрощённой версией модели HTC U20 5G, которая дебютировала в начале лета текущего года.

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Новинка оборудована панелью LCD, диагональ которой составляет 6,5 дюйма, а разрешение соответствует формату Full HD+ при соотношении сторон 19,5 к 9. Вверху лицевой панели, слева, есть вырез под 25-мегапиксельную фронтальную камеру, а верхняя рамка содержит решётку разговорного динамика. Корпус имеет размеры 162 х 77 х 9,4 мм, а весит модель 201 грамм.

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На тыльной стороне установлена основная камера на базе четырёх модулей. Разрешение стандартного составляет 48 Мп, а ультраширокоугольного – 8 Мп. Угол захвата – 118 градусов. Также в основной камере есть два 2-мегапиксельных датчика изображения для размытия фона и макросъёмки. Видео можно снимать в 4K UHD с частотой 30 FPS.

Вычислительным центром выступает 11-нанометровая однокристальная система Snapdragon 665 с графикой Adreno 610 и пиковой частотой 2 ГГц. Мобильный процессор работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти, для хранения данных пользователям предлагается флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ.

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HTC Desire 20 Pro получил встроенный аккумулятор на 5000 мА*ч и поддержку технологии Qualcomm Quick Charge 3.0. Мощность проводной зарядки составляет 15 Вт. Новинка работает под управлением операционной системы Android 10, получила разъём для наушников, адаптеры Bluetooth 5 / Wi-Fi 5, симметричный порт USB-C и тыльный сканер отпечатков пальцев.

Старт продаж запланирован на 24 августа 2020 года. Стоимость HTC Desire 20 Pro составила 279 евро. Уже известно, что новинка будет продаваться в Испании, Италии, Польше, Нидерландах, Великобритании и во Франции на официальном сайте тайваньской компании.