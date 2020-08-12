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Китайские компании Huawei и Honor не забывают обновлять свои старые смартфоны. Да, выпуск крупных апдейтов для большинства моделей уже завершился, но иногда старые устройства получает новые версии ПО. На прошлой неделе сразу четыре телефона 2016 и 2017 годов обзавелись новой версией прошивки EMUI.

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7 августа Huawei P8 Lite и Honor 8 Youth получили EMUI 8.0.0.355. Это первая оболочка после «синхронизации» номера прошивки с номером операционной системы Android. Она вышла после EMUI 5 и основана на Android 8 Oreo.

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Оба смартфона были анонсированы в 2017 году. Они оборудованы 5,2-дюймовой панелью IPS формата Full HD+. Сканер отпечатков пальцев установлен на тыльной стороне. В основе устройств лежит однокристальная платформа Kirin 655, выполненная по 16-нанометровой технологии, а питание обеспечивает аккумулятор на 3000 мА*ч.

Основная и фронтальная камеры представлены одинарными модулями. Разрешение составляет 12 Мп и 8 Мп соответственно. Обе могут снимать видео в формате FHD при 30 к/сек.

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Размер прошивки для Huawei P8 Lite и Honor 8 Youth составляет чуть менее 300 МБ. Она приносит июльский патч безопасности операционной системы и поддержку режима Smart Charging Mode, который продлевает срок службы аккумуляторной батареи.

Всё то же самое днём ранее получил флагман 2016 года Huawei P9. Ему пришла прошивка под номером EMUI 8.0.0.550 размером свыше 600 МБ. Это первый смартфон китайской компании и на рынке в целом, который получил сдвоенную основную камеру. Её разрешение составило 12 Мп + 12 Мп.

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Huawei P9

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Модель оснащена 16-нанометровым чипом Kirin 955, аккумулятором на 3000 мА*ч и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Дисплей IPS-NEO имеет диагональ 5,2 дюйма и разрешение Full HD.

Наконец, для Honor 9 Lite вышло программное обеспечение EMUI 9.1.0.173 на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Апдейт приносит патч безопасности за июнь 2020 года, режим Smart Charging Mode и помощника Huawei Assistant:TODAY.

Смартфон вышел в конце 2017 года и получил 5,65-дюймовую панель FHD+. В его основе лежит 16-нанометровая однокристальная система Kirin 659, которая получает питание от аккумулятора на 3000 мА*ч. Разрешение основной и фронтальной камер составляет 13 Мп + 2 Мп.