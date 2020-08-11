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За последние несколько дней сразу несколько смартфонов китайской компании Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12. Прошивка вышла в Европе и нескольких странах Азии. В этот раз, ни одна модель производителя не получила апдейта в России.

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7 августа в Китае компания начала рассылать апдейт MIUI 12 для Redmi Note 7 Pro. Обновление имеет номер v12.0.2.0.QFHCNXM. Отметим, что смартфон продаётся ещё и в Индии, но индийская версия пока что работает под управлением прошивки MIUI 11.

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Xiaomi Redmi Note 7 Pro был представлен полтора года назад. Он получил 11-нанометровый чипсет Snapdragon 675. В основной камере установлены датчики изображения на 48 Мп и 5 Мп, а во фронтальной обосновалась 13-мегапиксельная матрица.

За питание отвечает интегрированный аккумулятор, ёмкость которого составляет 4000 мА*ч. В смартфоне также есть тыльный биометрический сенсор, защита от брызг и IPS-дисплей диагональю 6,3 дюйма с каплевидным вырезом.

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POCO X2

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На прошлой неделе для POCO X2 стала доступна прошивка MIUI 12.0.1.0.QGHINXM в Индии. Смартфон может похвастаться дисплеем IPS с частотой обновления 120 Гц и вырезом под сдвоенную фронтальную камеру разрешением 20 Мп + 2 Мп.

Аппаратная платформа построена вокруг 8-нанометрового процессора Snapdragon 730G, а питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч. Основная камера позаимствована у Redmi Note 8 Pro, который официально получил стабильную глобальную версию MIUI 12. Разрешение составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Сегодня, 11 июня, вышли европейская и глобальная версия MIUI 12 для Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Смартфоны почти не отличаются друг от друга. Это первые модели на европейском рынке со 108-мегапиксельной основной камерой. Они также получили два телеобъектива, ультраширокоугольную оптику и сенсор для макросъёмки. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Xiaomi Mi Note 10 Pro / Mi Note 10

В Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro установлена аккумуляторная батарея на 5260 мА*ч с 30-Вт подзарядкой по проводу. Дисплей имеет диагональ 6,47 дюйма и покатые грани. Старшая модель получала больше оперативной/встроенной памяти и улучшенную оптику в стандартной камере.

Тоже сегодня в Индии модель Redmi Note 9 обзавелась MIUI 12.0.1.0.QJOINXM. В смартфоне установлена 12-нанометровая платформа Helio G85, АКБ на 5020 мА*ч и дисплей диагональю 6,53 дюйма. Разрешение тыльной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а лицевой – 13 Мп.

Программное обеспечение MIUI 12 для всех смартфонов построено на базе операционной системы Android 10. Скачать прошивку вы можете в таблице ниже. Пока что ссылки на европейскую версию ПО для Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro недоступны.