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Буквально только что мы писали о том, что в магазине МТС можно менее чем за 20 000 рублей купить смартфон среднего класса Honor 30S с недорогими наушниками в паре. Существенно подешевела ещё одна модель китайской компании там же. На этот раз поговорим о Honor 30 Premium.

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Формально смартфон называется просто Honor 30, а приставка Premium относится к топовой модификации памяти. В ней модель предлагает покупателям сразу 256 ГБ хранилища. Объём оперативки составляет 8 ГБ, что тоже немало. На старте продаж субфлагман был оценён в 39 990 рублей. Сейчас в большинстве официальных магазинов стоимость упала примерно на 3000-5000 рублей. Например, «Ситилинк» просит 35 990 рублей.

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Но в МТС цена смартфона снижена более чем на 11 000 рублей по сравнения с началом продаж. Сейчас с промокдом HOME19 купить Honor 30S Premium с 256 ГБ встроенной памяти можно за 28 490 рублей. Это лучшее предложение в категории до 30 000 рублей в России прямой сейчас, если не смотреть на «серый» рынок.

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Из конкурентов можно отметить разве что Huawei P30 на Kirin 980, Samsung Galaxy Note 10 на Snapdragon 855 и морально устаревшие iPhone 7. Все эти смартфоны стоят порядка 28 000-30 000 рублей. Если «серая» версия не смущает вас, то в список конкурентов также можно добавить Xiaomi Mi 10 Lite с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти с 7-нанометровым процессором Snapdragon 765G под капотом.

Honor 30 Premium несёт на борту новый однокристальную систему Kirin 985 5G. Она получила восемь ядер с пиковой частотой Prime-ядра Cortex-A76, которое только имеется лишь одно, 2,58 ГГц. Изделие изготовлено по 7-нанометровому технологическому процессу и имеет ускоритель Mali-G77. За питание отвечает аккумулятор на 4000 мА*ч с поддержкой проводной подзарядки мощность 40 Вт.

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В основной камере установлена топовая матрица, правда, не 2020 года. Это 40-мегапиксельная Sony IMX600, которая используется во многих смартфонах Huawei / Honor, включая модель P30 Pro, лучший камерофон минувшего года. На тыльной стороне также есть 8-мегапиксельный перископный телеобъектив с 5-кратным зумом и оптической стабилизацией изображения. Разрешение широкоугольного модуля с 17-мм оптикой составило тоже 8 Мп, а за размытие фона вместе с нейросетями отвечает 2-мегапиксельная матрица. Видео можно снимать в 4k UHD с частотой до 60 к/сек.

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На лицевой стороне Honor 30 Premium установлен дисплей OLED формата Full HD+. По экраном обосновался оптический сканер отпечатков пальцев, а вверху слева есть отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Она может распознавать лица и снимать ролики в 4K UHD, но в отличие от основной камеры – только с частотой 30 к/сек. Дисплей имеет размер 6,53 дюйма по диагонали.

Модель осталась без разъёма для наушников и слота под microSD. Под капотом нашлось место для всех ключевых беспроводных интерфейсов. В качестве графического интерфейса используется проприетарная оболочка Magic UI 3.1, основана на операционной системе Android 10.