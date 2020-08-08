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В магазине МТС проходит временная акция, в рамках которой новый смартфон Honor 30S превращается в лучшее решение или, как принято говорить, в топ за свои деньги. Стоимость модели в топовой модификации упала на 9000 рублей, что сделало её более привлекательным решением, чем Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

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Новинка компании Honor несёт на борту 6 ГБ оперативной памяти, а накопитель имеет вместимость 128 ГБ. Стартовая цена весной нынешнего года составила 27 990 рублей. Сейчас в МТС стоимость смартфона снижена на 9000 рублей и составляет 18 990 рублей. Правда, для получения такой цены нужно собрать комплект. Вы можете выбрать самые дешёвые проводные наушники за 499 рублей.

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Уже упомянутый конкурент из стана компании Xiaomi в конфигурации с 6 ГБ ОЗУ и встроенным хранилищем на 128 ГБ начала продаваться по 23 990 рублей. Сейчас стоимость смартфона составляет от 21 990 рублей до 23 990 рублей в официальных магазинах, а владельцы клубных карт «Ситилинк» могут сэкономить ещё немного. Все предложения по России ждут вас по этой ссылке.

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Honor 30S во многом превосходит модель Redmi Note 9 Pro. Он оснащён более производительным процессором – 7-нанометровым Kirin 820 5G против 8-нанометрового Snapdragon 720G. Однокристальная система работает на частоте до 2,36 ГГц и имеет графику Mali-G76.

Основная камера в смартфоне представлена квартетом модулей. Разрешение широкоугольного и телеобъектива составляет по 8 Мп. Последний может похвастаться 3-кратным оптическим зумом без потери качества. В Redmi Note 9 Pro телефотомодуль отсутствует. Его место занимает бесполезная матрица для макросъёмки. В Honor 30S тоже есть ненужный сенсор – 2-мегапиксельный для анализа глубины. Разрешение стандартного модуля составляет 64 Мп. Во фронтальной камере применяется датчик изображения на 16 Мп.

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Герой заметки оснащён 6,5-дюймовой панелью LTPS формата Full HD+ с поддержкой расширенного динамического диапазона. Рамка корпуса сделана из алюминия, а сзади и спереди установлено стекло. Биометрический сенсор, занимающийся сканирование отпечатков пальцев, обосновался сбоку. На борту есть адаптеры Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 5, чип NFC, симметричный разъём USB и выход под наушники.

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По некоторым параметрам уступает Honor 30S модели Redmi Note 9 Pro. Например, он не имеет предустановленных сервисов Google, но эту проблему компания решает, развивая фирменное программное обеспечение Huawei Mobile Services. Кроме того, ёмкость аккумулятора составляет 4000 мА*ч против 5020 мА*ч. Зато мощность быстрой зарядки равна 40 Вт против 30 Вт. В завершение добавим, что смартфон компании Honor первым в мире получил фирменную надстройку Magic UI 3.1. В её основе лежит операционная система Android 10.