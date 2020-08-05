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Компания Samsung представила флагманские планшетные компьютеры серии Galaxy Tab. Производитель показал две новинки, каждая из которых будет доступна в четырёх модификациях. Планшеты называются Samsung Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+.

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Обе модели оборудованы мобильным процессором Snapdragon 865+. Чипсет получил ядра Kryo 585 с частотой от 1,8 ГГц до 3,1 ГГц. За графику отвечает контроллер Adreno 650 GPU. Также в состав однокристальной системы вошёл модем Snapdragon X55 для поддержи работы в сетях 5G. Он обеспечивает скорость до 7 Гбит/сек и 3 Гбит/сек на приём и передачу соответственно.

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Мобильный процессор работает в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти. В зависимости от комплектации на борту предусмотрен накопитель UFS 3.0 объёмом 128/256 ГБ соответственно. В планшетах применяется система из двух камер. Разрешение составляет 13 Мп + 5 Мп. Фронталка построена на 8-мегапиксельной матрице.

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Новинки получили операционную систему Android 10 с оболочкой One UI 2.1, порт USB-C (3.2), магнитный разъём для аксессуаров и слот под карту памяти. Из общего отметим слот под SIM-карту, адаптеры Wi-Fi / Bluetooth, модуль GPS, 45-ваттную зарядку и четыре динамика AKG с поддержкой технологии Dolby Atmos. Обе модели будут доступны покупателям в расцветках Mystic Black, Mystic Bronze и Mystic Silver.

Отличия заключаются в дисплеях и подсистеме питания. Samsung Galaxy Tab S7 получил IPS-матрицу с разрешением 1600 х 2560 точек, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Диагональ составляет 11 дюймов. За питание отвечает аккумулятор на 8000 мА*ч. Биометрический сенсор установлен сбоку.

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В версии Plus используется Super AMOLED панель с интегрированным дактилоскопическим сканер. Дисплей имеет диагональ 12,4 дюйма, разрешение 1800 х 1752 точки, поддерживает стандарт HDR10+ и частоту обновления 120 Гц. Питание обеспечивает АКБ на 10 090 мА*ч.

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Стоимость Samsung Galaxy Tab S7+ в модификации 6/128 ГБ с Wi-Fi составила 899 евро, а с модемом 5G – 1099 евро. Версию с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ компания оценила на 80 евро дороже. Samsung Galaxy Tab S7 будет стоить 699/799 евро в конфигурации 6/128 ГБ и 799/879 евро в комплектации 8/256 ГБ

Старт продаж запланирован на 21 августа нынешнего года. В России планшеты можно будет купить по цене от 57 990 рублей за Galaxy Tab S7 с Wi-Fi до 79 990 рублей за Galaxy Tab S7+ с поддержкой LTE.

В завершение несколько слов скажем ещё о двух новинках компании Samsung. Сегодня она также анонсировала умные часы Galaxy Watch 3 и наушники Galaxy Buds Live. Смарт-часы оценили в 29 990 рублей и 34 990 рублей за версии 41mm и 45mm соответственно. Стоимость наушников составила 13 990 рублей. Отметим, что они будут идти в качестве бонуса при оформлении предварительного заказа на Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Note 20.