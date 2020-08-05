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Компания Samsung анонсировала свой главный флагманский смартфон второй половины 2020 года. Новинка называется Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Она стала преемницей модели Galaxy Note 10+, которая была представлена 7 августа прошлого года, и стала почти по всем параметра круче предшественницы.

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Если вам нужен флагман со стилусом – серия Galaxy Note является безальтернативным вариантом. Цифровое перо нового поколения получило поддержку Bluetooth, акселерометр, гироскоп, а задержка составляет лишь 9 мс, что почти в пять раз меньше по сравнению с пером S Pen прошлого поколения. Корпус новинки имеет размеры 164,8 х 77,2 х 8,1 мм. Samsung Galaxy Note 20 Ultra является первым в мире смартфоном со стеклом Gorilla Glass Victus. Оно выдерживает падение с высоты до 2 метров. Правда, нужно понимать, что с высокой долей вероятности устройство при падении приземлится на металлический торец, поэтому лучше его не ронять.

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На лицевой стороне установлена панель Dynamic AMOLED с разрешением 1440 х 3088 точек. 6,9-дюймовая матрица обзавелась интегрированным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Вверху есть отверстие для 10-мегапиксельной фронтальной камеры, которая может снимать видео в формате 4K UHD при 60 к/сек и поддерживает технологию распознавания лиц.

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Под капотом Samsung Galaxy Note 20 Ultra может быть установлен Snapdragon 865+ с пиковой частотой 3,1 ГГц и графикой Adreno 650 или Exynos 990 с максимальной частотой 2,73 ГГц и ускорителем Mali-G77 MP11. Обе однокристальные системы выполняются по 7-нанометровой технологии. Мобильный процессор работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость постоянного запоминающего устройства составляет от 128 ГБ до 512 ГБ в зависимости от модификации.

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Подсистема питания представлена аккумулятором на 4500 мА*ч с 25-ваттной проводной зарядкой. Также заявлена технология беспроводной подзарядки по стандарту Qi. На борту новинки есть чип NFC, стереодинамики, GPS, адаптеры Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц и Bluetooth. Версия на Snapdragon 865+ может похвастаться FM-радио. Корпус имеет защиту от воды по стандарту IP68. А вот разъём для проводных наушников в смартфоне не предусмотрен, как и в модели прошлого поколения.

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Программной платформой выступает фирменная прошивка One UI 2.1, в основе которой лежит операционная система Android 10. Также отметим поддержку режима Samsung DeX для подключения флагмана к монитору и превращения в персональный компьютер.

Основная камера в Samsung Galaxy Note 20 Ultra осталась без сенсора ToF, что порадует многих, поскольку особого прока от него нет. Разрешение главного модуля составило 108 Мп, как в Galaxy S20 Ultra. В телеобъективе и широкоугольном модуле используются 12-мегапиксельные датчики изображения с пикселями размером 1,0 мкм и 1,4 мкм соответственно. Отметим, что флагман нового поколения является первым смартфон компании с перископным телеобъективом, обеспечивающим 5-кратное оптическое приближение. В камере есть оптическая стабилизация, а видео можно снимать в максимальном разрешении 8K Ultra HD с частотой 24 к/сек.

В зависимости от рынка флагман будет продаваться в модификациях с поддержкой мобильных сетей четвёртого или пятого поколения. Стоимость Samsung Galaxy Note 20 Ultra в России в модификации с 256 ГБ встроенной памяти составила 99 990 рублей. Столько же на старте продаж стоила модель прошлого поколения. Цена конфигурации с 512 ГБ ПЗУ составила 119 990 рублей. Это на 10 000 рублей дороже в сравнении с Galaxy Note 10+. Начало продаж запланировано на 21 августа 2020 года. Покупателям будет предложено три цвета: Mystic Bronze, Mystic Black и Mystic White.