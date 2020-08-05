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Samsung Galaxy Note 20 представлен официально: Exynos 990, 60-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор на 4300 мА*ч по цене 79 990 рублей

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Несколько минут назад мы писали о том, что компания Samsung анонсировала флагманский смартфон Galaxy Note 20 Ultra, который в России будет продаваться по цене от 99 990 рублей. Вместе с ним была представлена более скромная модель. Новинка называется Samsung Galaxy Note 20. Она оказалась намного проще версии Ultra в плане параметров. В этом материале мы сосредоточимся на отличиях между двумя флагманами. А их будет немало.

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Во-первых, стандартное издание получило меньше памяти. Оно предлагается только в одной конфигурации памяти – 8 ГБ ОЗУ типа LPDDR5 + накопитель UFS 3.1 на 256 ГБ без возможности расширения. Аппаратная платформа осталась без изменений – Snapdragon 865+ для всего мира и Exynos 990 для Европы.

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Во-вторых, ёмкость встроенного аккумулятора уменьшилась с 4500 мА*ч до 4300 мА*ч. При этом модель сохранила 25-ваттную проводную зарядку, поддержку стандарта USB Power Delivery, беспроводную зарядку по стандарту Qi и обратную 9-ваттную подзарядку беспроводным путём.

В-третьих, Samsung Galaxy Note 20 не может похвастаться 108-Мп камерой и 5-кратным зумом. Ультраширокоугольный модуль на 12 Мп с сенсором оптического формата 1/2,55 дюйма и углом обзора 120 градусов остался на своём месте. Второй датчик с 12-мегапиксельным разрешением теперь используется не в телеобъективе, а в 26-мм камере. В то же время телефотомодуль получил матрицу на 64 Мп, а кратность зума составила 3x. Есть оптическая стабилизация и поддержка 8K UHD.

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В-четвёртых, компания решила не использовать в стандартном издании стекло Gorilla Glass Victus (7-е поколение). Тыльная и лицевая панели защищены стеклом Gorilla Glass 5. Отметим, что даже в смартфоне 2019 года используется более новое стекло Gorilla Glass 6.

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Последнее весомое отличие – дисплей. В его основу положена матрица Super AMOLED Plus формата Full HD+ с частотой обновления 60 Гц. Диагональ составляет 6,7 дюйма. Под экраном установлен ультразвуковой биометрический сенсор. Также есть вырез по 10-Мп селфи-камеру и поддержка HDR10+. Отметим, что Samsung Galaxy Note 20 оказался легче, уже и ниже, но немного толще, чем версия Ultra, а задержка в стилусе S Pen увеличилась с 9 мс до 26 мс.

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В США стоимость нового флагмана составила 999 долларов (73 000 рублей). В России Samsung Galaxy Note 20 можно будет купить по рекомендованной цене 79 990 рублей в цветах Mystic Green, Mystic Gray и Mystic Bronze. Отметим, что модель Galaxy Note 10 в модификации 8/256 ГБ оказалась на 7000 рублей дороже.

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