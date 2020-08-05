Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня Samsung провела большую презентацию, на которой представила новое поколение многих устройств. О флагманских смартфонах Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra вы можете прочитать тут и тут соответственно. В этой заметке поговорим о премиальной сгибаемой новинке Samsung Galaxy Z Fold 2.

реклама

Смартфон стал преемником оригинального Galaxy Fold, который был анонсирован на Mobile World Congress 2019 в прошлом году. Модель нового поколения имеет размеры 159,2 х 128,2 х 6,9 мм в разложенном состоянии и 159,2 х 68 х 16,8 мм в сложенном. Масса составляет почти 280 граммов.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

В Samsung Galaxy Z Fold 2 установлен большой 120-Гц дисплей с разрешением 1768 х 2208 точек и маленький с разрешением 816 х 2260 точек и частотой 60 Гц. Диагональ составляет 7,6 дюйма и 6,23 дюйма соответственно. В первом используется сгибаемая панель Foldable Dynamic AMOLED 2X, а во втором – простая матрица Super AMOLED. Сгибаемый экран поддерживает HDR10+, а прикрывает его пластик. На тыльной стороне установлено стекло.

реклама

Если флагманы серии Galaxy Note работают на процессорах Exynos 990 или Snapdragon 865+ в зависимости от региона, то Samsung Galaxy Z Fold 2 несёт на борту исключительно однокристальную систему компании Qualcomm. По крайней мере, о фирменном чипсете не говорится ни слова. 7-нанометровая SoC работает с частотой 1,8-3,1 ГГц и имеет графику Adreno 650. Дополнена платформа 12 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрен встроенный накопитель типа UFS 3.1, вместимость которого составляет 256 ГБ.

реклама

За питание отвечает относительно скромный аккумулятор, учитывая наличие двух дисплеев. Его ёмкость составляет 4500 мА*ч. Он поддерживает 25-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную подзарядку. Работает новинка под управлением прошивки One UI 2.1 на базе операционной системы Android 10. На борту нашлось место для адаптеров Bluetooth 5 / Wi-Fi 6, чипа NFC, стереодинамиков и USB-C. Аудиоразъём для подключения наушников отсутствует. О защите от воды по стандарту IP68 тоже не говорится.

реклама

Samsung Galaxy Z Fold 2 получил сразу пять камер. Фронтальная имеет разрешение 10 Мп + 10 Мп. В каждом модуле используется сенсор оптического формата 1/3 дюйма с размером пикселя 1,22 мкм. Видео можно снимать в 4K UHD с частотой 30 к/сек. Основная камера получила три матрицы с разрешением 12 Мп каждая. Правда, речь идёт о разных сенсорах. В главном модуле используется датчик типа 1/1,76” с размером пикселя 1,8 мкм, а в широкоугольном – 1/3,1” и 1,0 мкм. Телеобъектив с 2-кратным зумом получил сенсор типа 1/3,6 дюйма. Видео можно записывать в 4K UHD при 60 к/сек.

Смартфон поддерживает мобильные сети пятого поколения и будет доступен покупателям в двух цветовых решениях: Mystic Black и Mystic Bronze. Также ожидается появление специального издания Thom Browne. Купить Samsung Galaxy Z Fold 2 можно будет в конце текущего года. Стоимость флагмана пока что не уточняется.