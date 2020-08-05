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Компания Xiaomi продолжает выпускать MIUI 12 с операционной системой Android 10 для своих смартфонов. Мы уже не один раз писали о выходе стабильной прошивки. Сейчас стало известно, что MIUI 12 Stable ROM в Китае получила модель 2018 года Xiaomi Mi 8 Youth. Это означает, что уже скоро апдейт должен выйти на его европейский аналог Xiaomi Mi 8 Lite. Между тем производитель из Поднебесной официально перечислил все смартфоны, которые получат MIUI 12 Stable ROM до конца третьего квартала текущего года.

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В этот список входит несколько моделей 2018 года. Помимо уже упомянутой версии Lite обновление получат флагманы Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition и Xiaomi Mi 8 UD, оснащённые 10-нанометровым процессором Snapdragon 845. Более скромных моделей Xiaomi Mi Max 3, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro и Xiaomi Mi 8 SE в этом списке нет.

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До конца сентября точно будут обновлены Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9 SE и семейство Xiaomi Mi CC9, за исключением модели Mi CC9e. Все смартфоны были анонсированы в прошлом году. Что касается моделей текущего года, то до конца третьего квартала стабильная версия прошивки MIUI 12 станет доступна для Redmi 10 4G/5G и для Redmi 10X Pro 5G.