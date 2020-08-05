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Недавно компания OnePlus представила смартфон среднего класса OnePlus Nord стоимостью 399-499 евро и первые фирменные полностью беспроводные наушники. Как оказалось, не все флагманы производителя поддерживают работу с новым аксессуаром. Это разработчики исправили в обновлении прошивки OxygenOS, которая вышла на пять смартфонов 2018 и 2019 годов. Помимо поддержки работы с OnePlus Buds апдейт принёс ещё несколько важных новшеств.

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Начнём с моделей 2018 года. Это OnePlus 6 и OnePlus 6T. Оба смартфона оборудованы 10-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 845, получили 16-мегапиксельную фронталку и основную камеру с разрешением 16 Мп + 20 Мп. Стандартное издание имеет аккумулятор на 3300 мА*ч и разъём для наушников, а в версии T установлена батарея на 3700 мА*ч, Mini-Jack отсутствует, зато есть встроенный в дисплей биометрический сканер.

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Обе модели получили обновление OxygenOS 10.3.5. Оно оптимизирует работу системы, добавляет июльский патч безопасности, поддержку OnePlus Buds, исправляет проблему вылета приложения Google Chrome. Также апдейт обновляет пакет GMS до версии 2020.05 и устраняет мелкие баги.

Куда больше изменений приносит новая версия программного обеспечения OxygenOS для OnePlus 7, OnePlus 7 Pro и OnePlus 7. Версия 7T Pro пока что не получила обновления. Европейская версия прошивки проходит под номером 10.0.7, а глобальная и индийская – 10.3.4.

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OnePlus 7 почти никак не отличается от OnePlus 6T. Единственное, что стоит отметить – основная камера с разрешением 48 Мп + 5 Мп и 7-нанометровый чипсет Snapdragon 855. Версия Pro оказалась намного интереснее с любой точки зрения. Она получила 3K-панель Fluid AMOLED с поддержкой частоты обновления 90 Гц, основную камеру с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 8 Мп, выдвижную фронталку, стереодинамики и аккумулятор на 4000 мА*ч с 30-ваттной проводной зарядкой.

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OnePlus 7T для многих даже сейчас является лучшим решением компании с точки зрения соотношения качества и цены. Во флагмане 2019 года есть процессор Snapdragon 855+, 90-Гц дисплей Fluid AMOLED, основная камера с модулями на 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, 16-Мп фронталка, стереофонические динамики и АКБ на 3800 мА*ч.

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Вместе с поддержкой OnePlus Buds новая прошивка исправляет проблему неправильного отображения контактов на SIM-карте, улучшает режим чтения, оптимизирует работу Bluetooth и добавляет больше стилей для часов. Кроме того, апдейта возвращает возможность активировать дисплей двойным тапом. Также в списке изменений числится патч безопасности за июль нынешнего года.

Прошивка OxygenOS 10 построена на базе операционной системы Android 10. Загрузить обновление для установки вручную можно в таблице ниже.