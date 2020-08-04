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Сегодня мы писали о том, что цена Xiaomi Mi Note 10 Lite упала на 160-230 долларов в зависимости от комплектации. Подешевел и ещё один весенний смартфон китайской компании. Речь идёт о Xiaomi Mi 10 Lite, премьера которого состоялась в конце марта, а продажи начались спустя почти два месяца.

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На старте продаж модель стоила столько же, сколько и Mi Note 10 Lite. В начальной модификации цена составила 349 евро или 410 долларов. За эти деньги смартфон предлагает встроенный накопитель на 64 ГБ в паре с 6 ГБ ОЗУ. На AliExpress сейчас с промокодом UCHATVSHKOLE его можно купить за 265 долларов.

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В продвинутой конфигурации Mi 10 Lite оборудован 128 ГБ пользовательской памяти при 6 ГБ оперативной. Сейчас стоимость телефона составляет с тем же промокодом 280 долларов. Это самое лучшее предложение на рынке прямой сейчас, но не лучшее начиная со старта продаж. Летом каждая из модификаций уже стоила на 15 долларов дешевле.

В России смартфон официально представлен не был. На «сером» рынке можно купить сразу три модификации. Стоимость версий 6/64 ГБ и 6/128 ГБ стартует с отметки 23 000 рублей (310 долларов) и 25 000 рублей (340 долларов) соответственно. Минимальная цена конфигурации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ интегрированной памяти составляет 27 000 рублей (365 долларов). Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ оценивается в 29 990 рублей (405 долларов). Со всеми предложениями в России можно ознакомиться тут.

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Xiaomi Mi 10 Lite оснащается 7-нанометровой однокристальной платформой Snapdragon 765G с максимальной тактовой частотой 2,4 ГГц. Компания Qualcomm в своё главном среднеуровневом процессоре решила перейти на структуру из трёх кластеров, как в топовых решениях серии Snapdragon 800. За графику отвечает ускоритель Adreno 620.

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Смартфон получает питание от несъёмного аккумулятора ёмкостью 4160 мА*ч с 20-ваттной проводной зарядкой и поддержкой стандартов Qualcomm Quick Charge+ и USB Power Delivery 3.0. Дисплей модели построен на базе матрицы sAMOLED формата FHD+. Экран поддерживает HDR10+, имеет встроенный биометрический сенсор, а диагональ составляет 6,57 дюйма. В каплевидном вырезе обосновалась фронтальная камера с разрешением 16 Мп и поддержкой Face Unlock.

В Xiaomi Mi 10 Lite установлена скромная основная камера. Её позаимствовали у Redmi Note 8 стоимостью 150 долларов, который был анонсирован почти год назад. Разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Весной была в Китае представлена модель Mi 10 Youth, которая является почти точной копией Mi 10 Lite. Единственным отличием стал перископный телеобъектив с 5-кратным зумом. Ожидалось, что в Европе смартфон появится как Mi 10 Lite Zoom, но до сих пор премьера так и не состоялась.

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Из прочих параметров Xiaomi Mi 10 Lite стоит отметить разъём для проводной гарнитуры, Mini-jack, адаптеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.1, ИК-порт и NFC. Программной платформой выступает прошивка MIUI 11, в основе которой лежит программное обеспечение Android 10. В этом году модель получит Android 11 на базе MIUI 12.