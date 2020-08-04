Xiaomi Mi Note 10 Lite подешевел на 230 долларов: Snapdragon 730G, NFC, 64-Мп камера и ёмкий аккумулятор по лучшей цене
Компания Xiaomi в прошлом году анонсировала смартфон Mi Note 10 со 108-мегапиксельной основной камерой. Несколько месяцев назад состоялась премьера упрощённой версии, которая получила модуль на 64 Мп. Она называется Xiaomi Mi Note 10 Lite. Цена стартовала с 349 евро (410 долларов). Но сейчас апрельская новинка продаётся намного дешевле на AliExpress.
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В начальной модификации памяти смартфон предлагает 6 ГБ ОЗУ и накопитель вместимостью 64 ГБ. С промокодом UCHATVSHKOLE и купоном продавца на Hong Kong Goldway цена снижается до 250 долларов. Это на 160 долларов дешевле, чем на старте продаж.
Ещё сильнее подешевела продвинутая конфигурация, в которой предусмотрено в два раза больше постоянной памяти при 6 ГБ оперативки. С купоном и тем же промокодом Xiaomi Mi Note 10 Lite обойдётся чуть менее чем в 270 долларов. При этом в продажу модель поступила по цене 399 евро или 470 долларов.
Но ещё выгоднее можно приобрести топовую модификацию. Она предполагает 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Стоимость на старте продаж составила 449 евро или 530 долларов. Сейчас цена снижена почти на 230 долларов, с учётом купона и промокода.
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В России Xiaomi Mi Note 10 Lite тоже продаётся, но официально доступен только в модификации 6/128 ГБ. Сейчас её стоимость стартует с отметки примерно 22 500 рублей (305 долларов), что на 10 000 рублей дешевле, чем пару месяцев назад, когда за смартфон просили 32 990 рублей (450 долларов). Цена «серых» конфигураций 8/128 ГБ и 6/64 ГБ начинается с 24 000 рублей (330 долларов) и 21 000 рублей (285 долларов) соответственно, согласно «Яндекс.Маркет».
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Xiaomi Mi Note 10 Lite имеет 16-мегапиксельный оптический селфи-модуль и основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп, которая поддерживает видеосъёмку в 4K Ultra HD при 30 FPS. Записывать ролики с частотой 60 к/сек можно только в формате Full HD. Китайская компания отказалась от телеобъектива хотя в Mi Note 10 их было сразу два.
Вычислительным центром выступает процессор Snapdragon 730G с графикой Adreno 618. Однокристальная система имеет ядра Kryo 470 Gold и Silver с частотой 2,2 ГГц и 1,8 ГГц соответственно. За обеспечение питание в телефоне отвечает мощный аккумулятор на 5260 мА*ч с 30-ваттной проводной зарядкой.
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Спереди в смартфоне установлена панель Full HD+ на органических светодиодах с изогнутыми боковыми гранями и частотой 60 Гц. Диагональ составляет 6,47 дюйма. Под дисплеем обосновался оптический биометрический сенсор для сканирования отпечатков пальцев. Матрицу прикрывает пятое поколение стекла Gorilla Glass.
В течение нескольких месяцев Xiaomi Mi Note 10 Lite получит Android 11 вместе с прошивкой MIUI 12. Из коробки же модель работает на базе MIUI 11 и Android 10. Из прочего можно отметить инфракрасный порт, чип NFC, USB-C выход под гарнитуру, а также адаптеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.
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