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POCO F2 Pro был анонсирован в конце весны нынешнего года. С тех пор он соревнуется за звание самого доступного в мире смартфона с мобильным процессором Snapdragon 865 с vivo iQOO Neo 3 и своим китайским прообразом в лице модели Redmi K30 Pro. С переменным успехом заканчивается эта борьба. Но на этой неделе POCO F2 Pro вновь одержал победу, поскольку его текущая стоимость по сравнению со стартовой упала на 250 долларов.

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В базовой модификации модель предлагает пользователям лишь 6 ГБ оперативной памяти и встроенный флэш-накопитель ёмкостью 128 ГБ без возможности расширения картами памяти. Более того, компания используется ОЗУ типа LPDDR4x, в то время как для топовой конфигурации предусмотрена память LPDDR5. Но как бы там ни было, рекомендованная цена глобальной версии составила 499 евро (590 долларов). Были страны, в которых и вовсе смартфон оценили в 599 евро (700 долларов), но о них мы говорим не будем.

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До 5 августа на AliExpress можно будет купить Xiaomi POCO F2 Pro за лишь за 340 долларов. За эти деньги флагман предлагается в магазине Hong Kong Goldway по этой ссылке. Стоимость смартфона составляет 368 долларов. 25 долларов позволяет сэкономить промокод UCHATVSHKOLE, а купон продавца снижает цену ещё на 3 доллара. Отметим, что в России, согласно «Яндекс.Маркет», модель стоит минимум 33 000 рублей или 445 долларов.

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За хранение информации отвечает накопитель типа UFS 3.1, а за питание – аккумуляторная батарея ёмкостью 4700 мА*ч с 30-ваттной зарядкой проводным путём. 7-нанометровый процессор Snapdragon 865 получил сразу три кластера ядер. Два «больших» ядра Kryo 585 работают на частоте 2,42 ГГц, а за простые вычисления отвечает квартет с частотой 1,8 ГГц. Также имеется Prime-ядро. Его частота составляет 2,84 ГГц. Отметим, что в Snapdragon 865+ она повышена до 3,1 ГГц, а энтузиасты смогли разогнать CPU до 3,4 ГГц. Графическая подсистема представлена ускорителем Adreno 650.

Смартфон оснащён Quad-камерой с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Она не имеет телеобъектива, а сенсор на 5 Мп используется для макросъёмки. 13-мегапиксельная матрица дополнена широкоугольной оптикой. Видео можно снимать в формате 8K Ultra HD с частотой 24 к/сек или 30 к/сек. Одной из особенностей Xiaomi POCO F2 Pro является 20-мегапиксельная фронтальная камера, установленная на выдвижном блоке.

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Такое расположение селфи-модуля позволило отказаться от выреза. Таким образом, на лицевой панели установлена матрица Super AMOLED с тонкими экранными рамками. Она имеет диагональ 6,67 дюйма, поддерживает расширенный динамический диапазон, а частота обновления составляет скромные 60 Гц. Под дисплей обосновался биометрический сенсор. Сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения.

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POCO F2 Pro получил чип NFC и аудиовыход для подключения наушников. Также есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. На презентации китайская компания делала акцент на том, что смартфон поддерживает мобильные сети пятого поколения. За 5G отвечает модемная плата Snapdragon X55, которая поставляется исключительно в паре с процессором Snapdragon 865, хоть и не является встроенной в однокристальную систему.