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Китайский производительный гигант Xiaomi выпустил стабильную прошивку MIUI 12 для очередной порции смартфонов. На этот раз обновление вышло для пяти модели. В этой заметке мы расскажем о них.

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Флагман Xiaomi Mi 10 Pro получил программное обеспечение MIUI 12.0.3.0.QJACNXM в Китае. Обновление приходит «по воздуху», а установить вручную его пока что нельзя. Размер апдейта составляет примерно 700 МБ. Он добавляет патч безопасности за июль 2020 года и улучшает возможности камер. В списке изменений указано, что смартфон может записывать видео одновременно на основную и лицевую камеры.

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Напомним, что модель Mi 10 Pro оборудована 20-Мп фронталкой, а разрешение тыльной камеры составляет 108 Мп + 12 Мп + 8 Мп + 20 Мп. В ней есть два телеобъектива с 2-кратным и 5-кратным зумом, а снимать ролики можно в формате 8K Ultra HD при 30 к/сек. Также на борту флагмана есть аккумулятор на 4500 мА*ч с 65-ваттной проводной зарядкой, 6,67-дюймовая панель OLED с частотой 90 Гц и 7-нанометровый мобильный чип Snapdragon 865.

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Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi Note 7S и Redmi Note 7 тоже получили новую версию MIUI 12. Она была выпущена в Индии. Апдейт проходит под номером v12.0.0.2.QFGINXM. Размер OTA-обновления составляет почти 650 МБ, но для установки вручную можно скачать архив размером 2,0 ГБ.

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Оба смартфона оснащены процессором Snapdragon 675. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 5 Мп, а фронтальная – 13 Мп. За питание отвечает АКБ на 4000 мА*ч.

Redmi 10X 4G получил апдейт под номером v12.0.4.0.QJOCNXM в Китае. Смартфон является локальной версией Redmi Note 9. При этом он имеет больше памяти, стоит дешевле, но не может похвастаться чипом NFC для бесконтактной оплаты. Модель оборудована чипом Helio G85, основной камерой с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и АКБ на 5020 мА*ч.

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Xiaomi Redmi Note 9

В завершение добавим, что компания вновь выпустила прошивку MIUI 12 в Европе для Xiaomi Mi 9T на Snapdragon 730 после того, как несколько дней назад апдейт был отозван. Скачать обновление можно в таблице. Оно устанавливается в режиме Fastboot. Там же есть ссылка, по которой можно загрузить MIUI 12 для Xiaomi Mi 8. Мы ещё вчера писали о выходе стабильной MIUI 12 для флагмана 2018 года, но на тот момент отсутствовали ссылки на скачивание прошивки для установки в режиме восстановления.