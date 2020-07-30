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Старый флагман Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 12

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Компания Xiaomi выпустила программное обеспечение MIUI 12. Для одного из старых флагманских смартфонов. Речь идёт о модели Xiaomi Mi 8, которая была анонсирована в конце мая 2018 года. Для неё стала доступна стабильная версия прошивки MIUI 12.

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Пока что обновление распространяется только в Китае. О сроках выхода европейского, российского и глобального вариантов прошивки пока что не уточняется. Кроме того, сейчас нет даже ссылок на скачивание архива для установки апдейта вручную. Единственный вариант получит новую оболочку – дождаться OTA-обновления. Оно проходит под номером MIUI 12.0.1.0.QEACNXM. Для участников бета-тестирования размер составляет чуть более 760 МБ.

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Напомним, что Xiaomi Mi 8 – первый флагман китайской компании с широкоформатным дисплеем. Экран построен на базе матрицы Super AMOLED диагональю 6,21 дюйма. Разрешение – 1080p по узкой стороне. Несмотря на то, что на момент анонса смартфона разработчики уже начали размещать биометрический сенсор под дисплеем, у Mi 8 он установлен на тыльной стороне. Хотя в тот же день вышло издание Explorer Edition с подэкранным дактилоскопическим сенсором, технологией 3D-распознавания лиц и «прозрачной» тыльной панелью.

Во флагмане 2018 года установлена основная камера в стиле iPhone X. Она имеет разрешение 12 Мп + 12 Мп и может снимать видео в 4K Ultra HD при 60 FPS. На момент премьеры смартфон был лучшим камерофоном компании по версии французской лаборатории DxOMark. Фронтальная камера построена на базе 20-мегапиксельного датчика изображения.

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За питание в смартфоне отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА*ч. Она получила поддержку технологии Qualcomm Quick Charge 4+. Мощность проводной зарядки составила 18 Вт. Отметим, что флагман нынешнего года, Mi 10 Pro, поддерживает уже 65-ваттную подзарядку проводным путём.

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Сердцем Xiaomi Mi 8 выступает 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 845. В однокристальной системе есть 8-ядерный CPU с частотой от 1,8 ГГц до 2,8 ГГц, а за графику отвечает ускоритель Adreno 630. Чипсет работает в тандеме с 6/8 ГБ оперативной памяти. В зависимости от комплектации вместимость встроенного накопителя составляет 64-256 ГБ. Слот под карточку microSD не предусмотрен.

Корпус флагмана 2018 года сделан из стекла Gorilla Glass 5 и алюминия 7000-й серии. Защиты от воды нет. Также смартфон не имеет разъёма для подключения проводных наушников. Под капотом есть чип NFC с поддержкой Google Pay, двухдиапазонный Wi-Fi, двухчастотный GPS и адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0.

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Xiaomi Mi 8 получил из коробки операционную систему Android 8.1 Oreo и фирменную оболочку MIUI 9. Прошивка MIUI 12 дополняет ОС Android 10. В следующем году мы с высокой долей вероятности увидим программное обеспечение MIUI 13, но на Android 11 рассчитывать не стоит.

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