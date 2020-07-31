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Китайская компания Huawei представила два новых планшета. Обе новинки нельзя назвать дорогими, но модель MatePad 10.8 при этом может похвастаться флагманской платформой. Второе устройство называется Enjoy Tablet 2. Оно получило более скромную начинку.

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Huawei MatePad 10.8, как понятно из названия, оборудован 10,8-дюймовой панелью. Она имеет разрешение 2560 х 1600 точек. На верхней рамке установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера. Задник содержит 13-мегапиксельный оптический модуль. Биометрический сенсор не предусмотрен в планшете.

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Аппаратной платформой выступает флагманская 7-нанометровая SoC Kirin 990. Однокристальная система дополняется 6 ГБ оперативной памяти. В зависимости от модификации планшетный компьютер комплектуется 64 ГБ, 128 ГБ или 256 ГБ ПЗУ. Питание всему обеспечивает аккумулятор на 7500 мА*ч с 22,5-ваттной зарядкой по проводу.

Акустическая система представлена квартетом динамиков с поддержкой технологии Huawei Histen 6.1. На борту есть симметричный порт USB-C и адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6. Габариты планшета составляют 25,7 х 17 х 0,72 см, а масса – 0,5 кг. Также стоит отметить поддержку работы с цифровым пером и операционную систему Android 10, дополненную прошивкой EMUI 10.1.

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Huawei MatePad 10.8 поступит в продажу по цене от 345 долларов за базовую модификацию памяти. Выход планшета на рынок запланирован на 13 августа текущего года.

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Вторая новинка Huawei Enjoy Tablet 2, тоже получила ОС Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Доступный планшет оснащён 10-дюймовой панелью с разрешением 1920 х 1200 точек. Над дисплеем установлена 2-мегапиксельная фронтальная камера. Тыльная камера построена на базе 5-мегапиксельного модуля.

Аппаратная платформа построена на базе SoC Kirin 710A. Это старый мобильный процессор, который выполняется по 12-нанометровой технологии. Он имеет ядра Cortex-A73 и Cortex-A53 с частотой 2 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. Система-на-кристалле работает в паре с 4 ГБ ОЗУ. Накопитель имеет вместимость 64/128 ГБ. За графику отвечает Mali-G51 MP4. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5100 мА*ч.

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Дата начала продаж Huawei Enjoy Tablet 2 не уточняется. Стоимость планшета в зависимости от конфигурации составляет 230-285 долларов.