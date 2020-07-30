28 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12 от 30 июля 2020 года
Сегодня мы писали о выходе программного обеспечения MIUI 12 под номером 2020.07.29 для нескольких смартфонов в Китае. В этом материале расскажем о закрытой версии прошивки от 30 июля 2020 года. Она стала доступна для 28 умных телефонов, которые выпускаются под брендами Xiaomi и Redmi.
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Как всегда, оболочка не имеет сервисов Google, а перед установкой нужно зарядить аккумулятор до 50% и сделать резервное копирование данных. Для обновления системы нужно использовать сторонний Recovery, в частности, TWRP.
Отметим, что для 25 моделей прошивка построена на базе операционной системы Android 10. Ещё три смартфона получили программное обеспечение на второй публичной бета-версии Android 11. Речь идёт о флагманах 2020 года Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro. Весь список со ссылками на загрузку – в таблице.
|
MIUI 12 2020.07.30
|
№
|
Модель
|
Версия Android
|
Скачать
|
1
|
Redmi 10X 5G
|
Android 10
|
2
|
Redmi 10X Pro 5G
|
3
|
Redmi Note 8 Pro
|
4
|
Xiaomi Mi 9
|
5
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
6
|
Redmi K20
|
7
|
Xiaomi Mi 8
|
8
|
Xiaomi Mi 8 UD
|
9
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
10
|
Redmi Note 8
|
11
|
Xiaomi Mi CC9e
|
12
|
Redmi Note 7 Pro
|
13
|
Redmi K20 Pro
|
14
|
Xiaomi Mi Max 3
|
15
|
Xiaomi Mi MIX 3
|
16
|
Redmi K30 4G
|
17
|
Redmi K30 5G
|
18
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
19
|
Xiaomi Mi CC9
|
20
|
Redmi K20 Pro
|
21
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
22
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
23
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
24
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
25
|
Redmi Note 7
|
26
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
Android 11
|
27
|
Xiaomi Mi 10
|
28
|
Redmi K30 Pro
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