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Сегодня мы писали о выходе программного обеспечения MIUI 12 под номером 2020.07.29 для нескольких смартфонов в Китае. В этом материале расскажем о закрытой версии прошивки от 30 июля 2020 года. Она стала доступна для 28 умных телефонов, которые выпускаются под брендами Xiaomi и Redmi.

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Как всегда, оболочка не имеет сервисов Google, а перед установкой нужно зарядить аккумулятор до 50% и сделать резервное копирование данных. Для обновления системы нужно использовать сторонний Recovery, в частности, TWRP.

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Отметим, что для 25 моделей прошивка построена на базе операционной системы Android 10. Ещё три смартфона получили программное обеспечение на второй публичной бета-версии Android 11. Речь идёт о флагманах 2020 года Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro. Весь список со ссылками на загрузку – в таблице.