Huawei P30 сильно подешевел – Kirin 980, 40-Мп камеры, NFC и сервисы Google по лучшей цене
Китайская компания Huawei несколько месяцев назад анонсировала линейку флагманских смартфонов P40. Несмотря на выход моделей нового поколения, 30-я серия всё ещё остаётся уникальной. Не в последнюю очередь это связано с падением стоимости и наличием предустановленных сервисов Google. Huawei P30 в прошлом году появился в продаже по рекомендованной цене 49 990 рублей. Сейчас модель стоит намного меньше.
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Как всегда, за лучшими предложениями нужно отправляться на «серый» рынок. Здесь смартфон можно купить за 27 000 рублей. Это самое доступное предложение. Также немало магазинов просят за флагман 2019 года порядка 28 000 рублей. Большинство официальных ритейлеров продаются смартфон по цене 30 990 рублей. А на официальном сайте при заказе в подарок предусмотрены Bluetooth-наушники Freelace стоимостью 4990 рублей.
Huawei P30 – далеко не бескомпромиссный флагман даже на фоне моделей 2019 года выпуска. Его ключевой особенностью является основная камера. В ней установлен главный модуль Sony IMX600 с 40-мегапиксельным разрешение, лазерной автофокусировкой и поддержкой записи видео в 4K UHD при 30 к/сек. Кроме того, аппарату достались 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией изображения и 16-мегапиксельный ультраширокоугольная камера.
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Флагман 2019 года на фоне более новых моделей отличается наличием сервисов Google. Это может быть весомым преимуществом для многих пользователей, несмотря на то что китайская компания активно продвигает фирменное программное обеспечение Huawei Mobile Services.
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Спереди в смартфоне установлена панель OLED формата FHD+ с поддержкой HDR10 и каплевидным вырезом для 32-мегапиксельного селфи-модуля. Диагональ составляет 6,1 дюйма. Под дисплеем расположилось основное средство биометрической идентификации пользователя – дактилоскопический сканер. Есть ещё и поддержка распознавания лиц. Корпус Huawei P30 получил защиту от воды по стандарту IP53, спереди и сзади установлено стекло Gorilla Glass.
Электроника флагмана получает питание от аккумулятора ёмкостью 3650 мА*ч с поддержкой 22,5-ваттной подзарядки. Заряжается модель через порт USB-C. Вычислительным центром выступает 7-нанометровая система-на-чипе Kirin 980 с пиковой частотой 2,6 ГГц.
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Российская версия Huawei P30 предлагает покупателям 6 ГБ оперативной памяти в паре со встроенным флэш-накопителем вместимостью 128 ГБ. Слот для карты памяти предусмотрен, но модель поддерживает лишь карты Nano Memory. Из остального отметим чип NFC с поддержкой Google Pay, выход под проводные наушники, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.
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