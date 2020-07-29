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Xiaomi продолжает обновлять программное обеспечение в своих смартфонах. На этой неделе сразу несколько моделей получили стабильную версию MIUI 12. Кроме того, в России в конце прошлой неделе была выпущена прошивка ещё для одного новейшего флагмана. Но обо всём по порядку.

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Сегодня, 29 июля, стало известно о выходе глобальной версии оболочки MIUI 12 для смартфона Redmi Note 9. Это весьма неожиданное решение, поскольку китайская компания ещё не обновила более продвинутые модели этой серии.

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Апдейт приходит «по воздуху». Вы можете скачать архив для установки в ручном режиме через режим восстановления, чтобы не ждать выхода OTA-обновления. Размер файла составляет 1,8 ГБ. Номер апдейта – MIUI 12.0.2.0.QJOMIXM.

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Xiaomi Redmi Note 9

Напомним, что Redmi Note 9 оснащён процессором Helio G85 и аккумулятором на 5020 мА*ч. На борту есть основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, чип NFC, 13-мегапиксельная фронталка и дисплей IPS формата Full HD+, диагональ которого составляет 6,53 дюйма.

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Вчера, 28 июля ещё два смартфона китайской компании получили стабильную версию MIUI 12. Сначала прошивка под номером 12.0.0.2.QFHINXM размером 2,1 ГБ вышла на индийский вариант Redmi Note 7 Pro.

Смартфон оборудован чипсетом Snapdragon 675, а за питание отвечает аккумулятор на 4000 мА*ч. Модель может похвастаться 48-Мп сенсором Sony IMX576 в основной камере, 13-Мп селфи-модулем и 6,3-дюймовой IPS панелью с каплевидным вырезом.

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Затем MIUI 12 стала доступна в Европе для флагмана Xiaomi Mi 10. Размер файла составляет 2,7 ГБ. Апдейт для смартфона 2020 года приходит под номером 12.0.1.0.QJBEUXM.

Xiaomi Mi 10

Сегодня мы уже писали, что Xiaomi Mi 10 в России подешевел на 26 000 рублей. За эти деньги он предлагает аккумулятор ёмкостью 4780 мА*ч, чипсет Snapdragon 865, 90-Гц дисплей Super AMOLED, а также 20-Мп фронталку и основную камеру с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

27 июля мы писали о том, что в России вышла MIUI 12 для Xiaomi Mi 9T Pro. В тот же день в Китае была выпущена стабильная прошивка для бюджетной модели Redmi 9. Оно проходит под номером 12.0.1.0.QJCCNXM и «весит» 2 ГБ.

Redmi 9 оборудован чипом Helio G80 и может похвастаться АКБ на 5020 мА*ч. Модель также получила 6,53-дюймовый дисплей IPS, основную камеру с разрешением 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп и 8-Мп фронталку. Китайская версия смартфона в отличие от европейской не имеет NFC.

Тогда же производитель начал рассылать в Китае обновления v12.0.3.0.QFACNXM и v12.0.3.0.QFXCNXM для Xiaomi Mi 9 и Mi 9 Pro 5G соответственно. Оба флагмана получили прошивку немного раньше, а очередной апдейт принёс заплатку безопасности операционной системы за июль 2020 года.

POCO F2 Pro / Xiaomi Redmi K20 Pro

27 июля был обновлён в Китае ещё и Redmi K30 Pro. Ему пришло обновление под номером 12.0.1.0.QJKCNXM. Смартфон оснащён платформой Snapdragon 865, АКБ на 4700 мА*ч и может похвастаться выдвижной фронталкой на 20 Мп. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Идентичный набор параметров имеет POCO F2 Pro. На прошлой неделе он получил российскую стабильную прошивку MIUI 12. Также была выпущена оболочка для глобального рынка, Европы и Индонезии.

Отметим, что для всех смартфонов MIUI 12 построена на базе операционной системы Android 10. Скачать обновление можно в таблице ниже. В случае с POCO F2 Pro также добавлены ссылки на загрузку файла для установки в режиме Fastboot.