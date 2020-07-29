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Китайская компания Xiaomi в этом году удивила многих ценообразованием своих флагманских смартфонов. Xiaomi Mi 10 заменил на рынке модель Mi 9 и оказался в два раза дороже неё. Весной флагман появился в России по рекомендованной цене 69 990 рублей за модификацию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Сейчас его можно купить на 26 000 рублей дешевле.



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Согласно «Яндекс.Маркет», стоимость Xiaomi Mi 10 в этой конфигурации стартует с 43 990 рублей. Авторизованные партнёры китайской компании при этом не особо спешат снижать цену. В некоторых магазинах скидки достигают 6000 рублей, но не более.

В то же время на «сером» рынке в России можно приобрести ещё две модификации смартфона. Например, стоимость версии с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ составляет 52 500 рублей. Цена базовой конфигурации, в которой флагман несёт на борту в два раза меньше пользовательской памяти при 8 ГБ ОЗУ, уже почти вплотную приблизилась к отметке 40 000 рублей, хотя начиналось всё с 60 000 рублей. На AliExpress стоимость стартует почти с 45 000 рублей без учёта налогов.

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С технической точки зрения Xiaomi Mi 10 нельзя назвать полностью бескомпромиссным решением. С некоторыми недостатками всё же мириться придётся. Например, флагман не имеет телеобъектива, защиты от воды, слота под карточку microSD и 3,5-миллиметрового аудиоразъёма.

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В основной камере смартфона установлено четыре модуля. Два из них имеют разрешение 2 Мп, а в их обязанности входит анализ глубины резкости и макросъёмка. В основном оптическом модуле используется 108-мегапиксельный датчик изображения от Samsung. Сенсор оптического формата 1/1,33 дюйма имеет пиксели размером 0,8 мкм и соединён с оптикой со светосилой f/1,7. Разрешение ультраширокоугольной камеры составило 13 Мп. Видео можно снимать в 4K UHD при 60 к/сек и в 8K UHD при 30 к/сек.

Аппаратным базисом Xiaomi Mi 10 служит мобильный процессор Snapdragon 865 с графическим ядром Adreno 650 GPU. Однокристальная система наряду прочей электроникой смартфона получает питание от аккумуляторной батареи ёмкостью 4780 мА*ч с проводной и беспроводной подзарядкой мощностью по 30 Вт.

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На лицевой стороне флагмана установлен дисплей с частотой обновления 90 Гц. В основе лежит матрица на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. Её диагональ составляет 6,67 дюйма. Экран смартфона имеет интегрированный биометрический сенсор, разрешение Full HD+, покатые боковые грани, поддержку стандарта HDR10+ и круглое отверстие под 20-мегапиксельную селфи-камеру.

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В некоторых регионах модель уже обновлена до MIUI 12, а в Китае она получает фирменную прошивку с бета-версией Android 11. Под капотом Xiaomi Mi 10 есть все беспроводные интерфейсы, включая чип NFC и адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц. Также отметим стекло Gorilla Glass пятого поколения спереди/сзади и алюминиевую рамку.