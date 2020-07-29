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20 июля сообщали, что Xiaomi Redmi Note 7 обзавёлся глобальной версией ПО MIUI 11 на ОС Android 10. Теперь же появилась информация о том, что на один из самых продаваемых умных телефонов прошлого года вышла стабильная европейская версия фирменной прошивки с последней версией «зелёного робота».

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Обновление для Redmi Note 7 распространяется «по воздуху». Вместе с Android 10 апдейт приносит заплатку безопасности ОС за июль текущего года. Номер сборки для Европы – MIUI 11.0.1.0.QFGEUXM. Размер OTA-обновления составляет 2,0 ГБ. Как всегда, вы можете скачать архив для установки апдейта вручную через встроенный режим восстановления. Для этого нажмите здесь.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 7 был показан публике в январе прошлого года, но уже давно его сняли из производства. Модель оборудована 14-нанометровой SoC Qualcomm SD660 в паре с 3-6 ГБ оперативки. Смартфон примечателен тем, что он первым в ассортименте китайской компании получил 48-мегапиксельную матрицу Samsung ISOCELL GM1 для основной камеры. Ассистирует ей 5-мегапиксельный дополнительный модуль для анализа глубины. Также есть несколько регионов, где девайс продаётся с камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп.

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Подсистема питания представлена аккумулятором на 4000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу. Смартфон седьмого поколения первым в линейке получил порт USB Type-C. Разъём 3,5-мм для наушников тоже имеется. На задней стороне вместе с камерой расположился дактилоскопический сенсор.

Спереди установлена жидкокристаллическая панель Full HD+, диагональ которой составляет 6,3 Мп. В каплевидном вырезе обосновался 13-мегапиксельный оптический модуль фронтальной камеры. На её базе реализована технология Face Unlock.

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Отметим, что Xiaomi Redmi Note 7 появился на рынке с Android 9.0 Pie и проприетарной надстройкой MIUI 10. Из важных параметров смартфона также можно отметить пластиковый корпус с защитой от брызг, стекло Gorilla Glass 5, инфракрасный излучатель, адаптеры Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 5. Чип NFC производителем не предусмотрен.