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Компания Xiaomi несколько недель выпустила в Китае программное обеспечение MIUI 11 с ОС Android 10 для одного из своих самых популярных смартфонов последних лет в лице модели Redmi Note 7. Сегодня стало известно, что уже для него доступна и стабильная глобальная версия фирменной прошивки с последней версией операционной системы Android.

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Апдейт распространяется «по воздуху», но, как всегда, вы можете скачать архив для установки в режиме восстановления вручную. Чтобы начать загрузку, нажмите здесь. Предварительно стоит сделать резервную копию данных, несмотря на то что мы имеем дело со стальной версией оболочки. Обновление проходит под номером MIUI 11.0.1.0.QFGMIXM и вместе с последней версией «зелёного робота» приносит патч безопасности операционной системы Android за июль нынешнего года. Размер апдейта составляет приблизительно 2 ГБ.

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Напомним, что Redmi Note 7 – это первый смартфон после выделения серии Redmi в независимый бренд. Его премьера состоялась 10 января прошлого года. Кроме того, это дебютная модель производителя с 48-мегапиксельным датчиком изображения от Samsung оптического формата ½”. В основной камере есть ещё и модуль на 5 Мп для портретного режима. Заметим, что в некоторых странах за пределами Китая доступна версия с камерой разрешением 12 Мп + 2 Мп.

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Под капотом смартфона установлена 14-нанометровая мобильная платформа Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. Однокристальная система дополняется 3-6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 32-128 ГБ в зависимости от модификации. В России официально продавались версии 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Последний раз они были замечены на сайте компании по рекомендованной цене 9990 рублей, 11 490 рублей и 14 990 рублей соответственно. Сейчас смартфон не особо актуален, т.к. за эти деньги уже продаются модели 9-го поколения с NFC, более мощной платформой и широкоугольной камерой.

В конфигурацию Xiaomi Redmi Note 7 вошли 13-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и разблокировки путём распознавания лиц, тыльный биометрический сканер, 6,3-дюймовая LCD-панель формата Full HD+ с каплевидным вырезом и аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч. Из интерфейсов отметим разъём для наушников, порт USB-C, Wi-Fi 5 / Bluetooth 5. Чип NFC не предусмотрен.

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Корпус смартфона имеет защиту от брызг. Передняя и задняя стороны прикрыты стеклом Gorilla Glass пятого поколения. Между двумя панелями находится пластиковая рамка. В продаже модель появилась с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie и оболочкой MIUI 10. Так что это уже второй крупное обновление. Вскоре будет и третье – MIUI 12.