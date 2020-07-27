Анонсирован настольный процессор Intel Core i9-10850K – 10 ядер, 20 потоков, частота до 5,2 ГГц и TDP 125 Вт по цене 453 доллара
Компания Intel в конце апреля текущего года представила линейку настольных процессоров Comet Lake. Сегодня семейство пополнилось ещё одним чипом. Новинка называется Intel Core i9-10850K. Она попала в топ-3 процессора по цене.
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В семейство Comet Lake вошло несколько моделей во главе с 10-ядерной 20-поточной Intel Core i9-10900K стоимостью 488 долларов. Она имеет частоту от 3,7 ГГц до 5,3 ГГц в режиме Thermal Velocity Boost. Версию с индексом KF производитель из Калифорнии оценил в 472 доллара. Требования по теплоотводу составили по 125 Вт. Также линейка Core i9 десятого поколения включает 95-ваттные модели Core i9-10900/F. Обе имеют по 10 ядер и поддерживают многопоточность, а рекомендованная стоимость составляет 439 долларов и 422 долларов соответственно.
Новинка Intel Core i9-10850K получила 10 ядер, в каждом из которых выполняется по два потока. Номинальная частота CPU составляет 3,6 ГГц. В режиме Intel Thermal Velocity Boost пиковая частота процессора достигает отметки 5,2 ГГц. Максимальная частота на все ядра составляет 4,7 ГГц. Величина отвода тепловой мощности – 125 Вт.
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Процессор поддерживает Intel Optane Memory и может работать с двухканальной оперативной памятью типа DDR4-2933. Рекомендованная стоимость Intel Core i9-10850K составила 453 доллара. Новинка поддерживает работу с материнскими платами на чипсетах Z490, H470 и H460.
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