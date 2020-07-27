37 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили прошивку MIUI 12 на Android 10 и Android 11 – список и ссылки на загрузку
Китайский производственный гигант Xiaomi продолжает выпускать регулярные апдейты ПО для своих смартфонов. На прошлой неделе с небольшим опозданием мы написали о выходе закрытой китайской закрытой бета-версии оболочки MIUI 12 от 23 июля 2020 года. Сегодня вышла сборка от 27 июля. В таблице ниже можете скачать файлы для установки через сторонний режим восстановления. Например, через Team Win Recovery Project.
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В этот раз апдейт вышел для 27 смартфонов, которые продаются на китайском рынке. Но не забываем, что часть из них, продаётся в других странах под иными названиями. Например, Redmi K20 в Китае – это Xiaomi Mi 9T в России, а Xiaomi Mi CC9 – это Mi 9 Lite. В таком случае, количество устройств, на которые можно установить MIUI 12 Closed Beta от 27 июля, вырастает до 37.
В этот список входят модели 2018, 2019 и 2020 годов выпуска. Напомним, что MIUI 12 станет в ближайшие месяцы доступна для Xiaomi Mi Note 3, Xiaomi Mi MIX 2 и Xiaomi Mi 6. Это модели 2017 года, но они уже перестали получать регулярные обновления. Осенью к ним добавится ещё несколько смартфонов 2018 года.
Для флагманов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro, которые в Китае были представлены в минувшем феврале, а в марте дебютировали в Европе по цене от 799 евро, программное обеспечение основано на операционной системе Android 11. Если быть точнее, то в его основу положена вторая публичная бета-версия «зелёного робота». Для всех остальных моделей MIUI 12 построена на Android 10.
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Отметим, что сразу шесть девайсов китайской компании получат MIUI 12 на операционной системе Android 9.0 Pie. Это уже упомянутые смартфоны 2017 года, а также Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro и Xiaomi Mi 6X, которые были анонсированы в первой половине 2018 года.
|
Скачать MIUI 12 Closed Beta от 27 июля 2020 года
|
Модель
|
Версия ОС
|
Месяц выхода
|
Загрузить прошивку
|
Redmi
|
Redmi Note 8 Pro
|
Android 10
|
Август 2019
|
Redmi Note 8
|
Август 2019
|
Redmi Note 7 Pro
|
Февраль 2019
|
Redmi Note 7
|
Январь 2019
|
Redmi K30 4G
|
Декабрь 2019
|
Redmi K30 5G
|
Декабрь 2019
|
Redmi K20 Pro
|
Май 2019
|
Redmi K20 Pro Premium
|
Сентябрь 2019
|
Redmi K20
|
Май 2019
|
Xiaomi
|
Xiaomi Mi 10 Pro
|
Android 11
|
Февраль 2020
|
Xiaomi Mi 10
|
Февраль 2020
|
Xiaomi Mi 10 Youth
|
Android 10
|
Март 2020
|
Xiaomi Mi 9 Pro 5G
|
Сентябрь 2019
|
Xiaomi Mi 9
|
Февраль 2019
|
Xiaomi Mi CC9 Pro
|
Ноябрь 2019
|
Xiaomi Mi CC9 Pro Premium
|
Ноябрь 2019
|
Xiaomi Mi CC9
|
Июль 2019
|
Xiaomi Mi CC9 Meitu
|
Июль 2019
|
Xiaomi Mi CC9e
|
Июль 2019
|
Xiaom Mi MIX 3
|
Октябрь 2018
|
Xiaomi Mi Max 3
|
Июнь 2018
|
Xiaomi Mi 9 SE
|
Февраль 2019
|
Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint
|
Сентябрь 2018
|
Xiaomi Mi 8
|
Май 208
|
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition
|
Май 2018
|
Xiaomi Mi 8 Youth
|
Сентябрь 2018
|
Xiaomi Mi 8 SE
|
Май 2018
|
|
Xiaomi Mi 10 Lite
|
Android 10
|
|
Xiaomi Mi 9T Pro
|
Август 2019
|
Xiaomi Mi 9T
|
Июль 2019
|
Xiaomi Mi 9 Lite
|
Сентябрь 2019
|
Xiaomi Mi 8 Pro
|
Сентябрь 2018
|
Xiaomi Mi 8 Lite
|
Сентябрь 2018
|
Xiaomi Mi Note 10 Pro
|
Ноябрь 2019
|
Xiaomi Mi Note 10
|
Ноябрь 2019
|
POCO X2
|
Февраль 2020
|
Redmi Note 7S
|
Март 2019
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